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Emekli ve memurlara zam! İşte milyonların alacağı yeni maaşlar...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında gerçekleşecek zam için merakla bekleyişe geçti. İşte beklentilerle birlikte alınacak yeni maaşlar ve zam oranları…

Ekonomi 02.07.2021, 10:07
Emekli ve memurlara zam! İşte milyonların alacağı yeni maaşlar...

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak. Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.

Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesapladık.

Haziran enflasyon sıfır bile çıksa bu oran maaşlara yansıyacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yaptığımız hesaplamaya öre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 çıkması Buna göre de Temmuz maaşlarını hesapladık.

İşte yaklaşık 18,5 milyon vatandaşın alacağı yeni maaşlar…

TABAN AYLIKLAR

Mevcut: % 6.39 - % 7.67
Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL

Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL
 
Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL
Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL
 
SOSYAL ÖDEMELER

Mevcut: % 6.39 - % 7.66
65 yaş aylığı: 763,67 - 812,47 - 822,24 TL

Evde bakım desteği: 1.657,86 - 1.763,80 - 1.785,02 TL
Kıdem tazminatı tavanı: 7.638,96 - 8.127,10 - 8.224,10 TL

Engelli maaşı ( 40-69): 567,96 - 604,26 - 651,55 TL
Engelli maaşı ( 70 üstü): 851,94 - 906,38 - 975,80 TL

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