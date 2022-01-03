Emekli ve memurlara ek zam gelecek mi? Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyor

2022'nin ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Saat 16.25'te toplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine'nin gündemindeki ana başlıklar koronavirüs önlemleri, TURKOVAC aşısı, emekli ve memur zamları ile döviz kuru oldu. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'yi küresel sağlık krizinden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık.

Salgının ekonomiler üzerindeki baskısının artmasına rağmen Türkiye geçen yıl ihracatta rekor kırdı.

Yeni yılda ihracatımızı çok daha iyi bir seviyeye getirmek için gündemimizde çok sayıda plan var.

MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK MÜJDESİ

KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjde paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi Nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik destek başlatmıştık. Bu programın kapsamını yeni mezun gençlerimizi en az 12 ay istihdam etme sözü veren işletmelere 100 bin TL destek veriyoruz. Amacımız bu programla meslek lisesi ve üniversite mezunu gençlerimizi istihdam etmektir.

"TL MEVDUATINA 78 MİLYAR TL GEÇİŞ OLDU"

Yurt dışından ve ülkemiz içinden kimi siyasetçiler piyasaları paniğe sürükleyerek dövize yönelimi artırdı. Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na kısa sürede 78 milyarlık bir geçişin yaşanması vatandaşımızın ekonomi planlamamıza olan güveninin resmidir."