Emekli promosyonları için Yargıtay'dan emsal karar!

Emekli maaş promosyon yarışının hızlandığı şu günlerde bazı bankaların bloke uygulamasının yasal olmadığı ortaya çıktı. Bazı bankaların emeklilerin maaşlarını başka bankaya taşımak istediklerinde daha önce aldıkları promosyon nedeniyle bloke koydukları ve bu nedenle taşıyamadıkları tesbit edilmişti.

Sadece 2 bankanın yaptığı bu blokenin yasal olmadığı ortaya çıktı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren çok kritik bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağına karar verdi. Kararda, emekli maaş ve ödeneklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği belirtildi.