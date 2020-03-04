Emekli promosyonları belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili İsmail Yılmaz, emekli aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625 lira, 2 bin 500 lira üstündekilere de 750 lira tutarında promosyon ödenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

SGK ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. SGK'de düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı.

SGK'nin her daim emeklilerin yanında olmaya devam ettiğini, gerek emekli aylıklarındaki artışlar gerek bayram ikramiyesi düzenlenmesi, banka promosyon ödemeleri, SGK destek primlerinin kaldırılması gibi iyileştirmeleri sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, "Ancak son günlerde basında, 'emeklilerin aylıklarından kesinti yapılacak', 'sosyal güvenlik destek primi' yeniden getirilecek, bayram ikramiyelerinde kesintilere gidilecek' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Biz her daim emeklilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki talimatı üzerine, SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesinin sağlandığını anımsatarak, sözleşme süresinin bu ay itibarıyla dolduğunu hatırlattı.

- 13 milyon emekliye 9 milyar lira promosyon ödemesi

Bu kapsamda 12 milyon emekliye bankalar tarafından 4,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu üç yıllık sürenin sona ermesiyle Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin talimatları doğrultusunda 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme yapılması çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda emekli aylığı; 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilerimize 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde aylık alan emeklilerimize ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararını aldık. Bu artışlarla birlikte bu dönemki promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağladık.

Önümüzdeki dönemde 13 milyon emeklimize yaklaşık 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz. Emekli aylığı ödeyen en büyük pay Ziraat Bankamıza ait. Bu oran da yaklaşık yüzde 40 civarında olacak diye tahmin ediyoruz."

Yılmaz, diğer kamu ve özel bankalarının da emeklilere bu konuda gerekli hassasiyeti ve itinayı göstereceğine inandıklarını vurgulayarak, "Bu çalışma ile ödenecek asgari promosyon tutarlarını belirledik. Bankalar kendi inisiyatifleri ile bu tutarın üzerinde de ödemeler yapabileceklerdir. Belirlediğimiz tutarlar bizim asgari olarak belirlediğimiz tutarlardır." diye konuştu.

Emeklilerin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şartın maaş aldığı bankada 3 yıl kalma taahhüdünde bulunması olduğunu dile getiren Yılmaz, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile promosyon protokolünü bugün imzaladıklarına işaret etti.

Diğer bankalarla protokollerin de hızla imzalanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını anlatan Yılmaz, "Az önce Sayın Genel Müdürümüzle konuştuğumuzda da şunu ifade ettiler, bugün itibarıyla tüm emeklilerimiz müracaat ettikleri takdirde promosyon bedelleri nakit olarak kendilerine ödenecek." ifadelerini kullandı.

SGK Başkan Vekili Yılmaz, banka promosyonu çalışmaları sürecinde destekleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a şükranlarını sundu.

- "Harcamaların hem banka hem de kredi kartlarıyla yapılmasını öneriyoruz"

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan ise protokolün ardından belli bir takvim dahilinde bu ödemelerin tamamının yapılacağına değindi.

Gülcihan, "Bu çalışmalar vesilesiyle ekonomimiz açısından da şunları söylemek isteriz, özellikle emeklerimizden talebimiz, bankada maaş ödemeleri alırken mümkün olduğu kadar asgari ihtiyaçlar haricinde nakit yerine kartla alışveriş yapılması. Harcamaların hem banka hem de kredi kartlarıyla yapılmasını öneriyoruz. Bir de internet, mobil kanallarının da etkin bir şekilde kullanılması durumunda yapılacak bütün hizmetlerde emeklilerimizin lehine düzenlemeler yaparak, taksitlerle, ertelemelerle veya diğer puanlarla ilgili onlara daima avantajlar sunarak, bankamızda bir 'müşteri' değil 'misafir' olarak ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyacağız."

Ziraat Bankası ile emekliler arasındaki bağın sürekli bir gönül bağı ilişkisi olduğunu vurgulayan Gülcihan, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, emeklilerin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesini sağlayacak protokol, SGK Başkan Vekili Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Gülcihan tarafından imzalandı.

- "Peşin ödenecek"

Öte yandan Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Gülcihan, bir basın mensubunun promosyon ödemelerine ilişkin takvime yönelik sorusu üzerine, "Peşin ödeniyor. Üç yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017'de taahhütname alınmış, Nisan 2020'de süresi bitiyor. Süresi dolduğu anda gelip taahhütnamesini veriyor, bunu da internette mobil uygulamadan yapabiliyor." dedi.

Gülcihan, bir başka soru üzerine, emeklilerin kart ürünlerini kullanmasının taksit yapma, erteleme, puan gibi ciddi avantajlarının bulunduğunu anımsatarak, sadece emekliler değil bütün vatandaşların kartlı sistemlerle alışveriş yapmasının ülke ekonomisine kaynak sağlanması açısından faydaları bulunduğunu sözlerine ekledi.