Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberi! Yüksek emekli maaşı almak için...

Emeklilik planınızı yaparken sadece son 1-2 yılı düşünmeyin. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor. İmkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir.

SSK DAHA AVANTAJLI

Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanır.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPARKEN...

Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Aylık bağlama oranını yükseltecektir. Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın.

Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa (ikramiye, prim vs) bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.