Emekli maaşını taşıyanlara Kuveyt Türk’ten sağlam destek!

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, emeklilere yönelik cazip avantajlar içeren emekli maaşı taşıma paketi hazırladı. SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, 1.500 TL’ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak. Maaşlarına 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı da bulan müşteriler, ayrıca ortak ATM’lerden işlem başına 2.000 TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para çekebilecek.

Emeklilere özel danışma hattı

Yıllık kart aidatı bulunmayan Sağlam Kart ile yılsonuna kadar yapılan ilk 100 TL ve üzeri market alışverişinde 20 TL Altın Puan fırsatı da sunulan emekli müşteriler, sağlık ve eğitim harcamalarında ise vade farksız 5 taksit kolaylığından istifade edebiliyor. Ek olarak dijital kanallardan yapılan para transferi (EFT ve havale) işlemlerinden de ücret alınmazken, maaş hesabından veya müşteriye özel ayrıcalık sağlayan Sağlam Kart’tan hiçbir komisyon ücreti ödenmeden kolaylıkla fatura talimatları verilerek faturaların otomatik ve zamanında ödenmesi sağlanıyor. Tüm bunların yanı sıra Kuveyt Türk, emekli müşterilerine “0262 723 49 19-Emekli Danışma Hattı” hizmeti sunarak doğrudan müşteri temsilcisine bağlanma hizmeti de sunuyor.

Kuveyt Türk’ün sunduğu ayrıcalıklardan faydalanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşının e-Devlet üzerinden veya tüm Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla taşıması yeterli oluyor.