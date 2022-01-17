EMEKLİ MAAŞINI ING’YE TAŞIYANLAR, 2.500 TL’YE VARAN EK KOŞULSUZ NAKİT PROMOSYON KAZANIYOR

Müşterilerinin iş ve özel yaşamlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 2.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Maaşını taşıyan emekliler ayrıca emekli arkadaşlarını ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Emekli maaşını ING’den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1500 TL’ye kadar ise 1.675 TL, 1.500 TL – 2.500 TL arası ise 2.100 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 2.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor. 5 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanıyor.

Emekliler Turuncu Ekstra’nın avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanıyor.

Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING’liler, program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar kazanıyor. Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar ise Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanıyor. Bu kapsamda ING’li emekliler, Turuncu ve e-Turuncu TL Hesaplarına ek faiz kazanabiliyor, para transferi işlemlerini ING Mobil ve Internet Şubesi’nde ücretsiz gerçekleştirebiliyor ve tüm ATM’lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor. Emekliler ayrıca, ihtiyaç kredisi kullandıklarında kredi ödemelerine nakit iade ayrıcalığıyla avantajlı kredi faiz oranından faydalanabiliyor, Destek Hesap limitleri dahilinde ayda 3 işlemlerini faizsiz taksitlendirebiliyor veya erteleyebiliyor.

Ozan Kırmızı: Emekli müşterilerimizi finansal olarak destekliyoruz.

Emekli müşterilerini desteklemeyi önemsediklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Emekli müşterilerimizi finansal olarak desteklemek amacıyla kampanyalar hayata geçiriyoruz. Bu kampanyamız ile avantajlı promosyonların yanı sıra onlara Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanma imkanı da sunuyoruz. Farklı ayrıcalıklarla da emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Emekli müşterilerimiz, Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor” dedi.

Maaşını ING’ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeden e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla ING şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.