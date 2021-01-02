Emekli maaşı 2021 zammı ne kadar olacak?

EMELİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2021 emekli zammı henüz belli olmadı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak.

İşçi emekli aylıklarına her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam yapılmaktadır. Memur emeklilerinin aylıklarının ise toplu sözleşmedeki oran ve enflasyon farkı hesaplanarak artırılmakta.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olması tahmin ediliyor.