Emekli maaş zammı ve ek gösterge farklarının ödenme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, emekli maaş zammı ve ek gösterge farklarının 27 Ocak Cuma günü ödenmeye başlanacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacağı bildirildi.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylık halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek. Bu çerçevede 2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 milyar lira olacak.

"SGK ve BAĞKUR emeklilerinin zamlı maaşları yatırılıyor"

SGK ve BAĞKUR emeklileri ise aylıklarını zamlı olarak ödeme günlerinde almaya başladı.

Bakanlık, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığını hatırlattı.

SGK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı dahilinde aylık almakta olan 59 bin 115 kişiye toplam 562,6 milyon TL ödenecek.

9 bin 541 TL ile 17 bin 347 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları, hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacak.