Emekli maaş zammı 2022'de ne kadar olacak?

Her şeye gelen yüklü zamlar sonrasında mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. İlki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleşiyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK, temmuz ayından ekim sonuna kadar geçen 4 aylık sürede tüketici fiyatları endeksinin kümülatif olarak yüzde 6.73 arttığını açıkladı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için kasım ve aralık aylarının aylık TÜFE oranlarının da açıklanması gerekiyor. Bu iki ayda TÜFE'nin eksi çıkması beklenmediği için yüzde 6.73'lük zam oranı şimdilik cepte görünüyor.

Geçen yıl TÜFE kasımda yüzde 2.30, aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu yıl da benzer bir endeks artışı yaşanması halinde bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5'e çıkacak. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 3 zam aldıkları için yeni yılda yüzde 7.5 civarında bir enflasyon farkı ve yüzde 5 normal toplu sözleşme zamlarını alacaklar. Zam oranı toplamda yüzde 12.87 olacak.