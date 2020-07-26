Emekli maaş farkları yattı mı? SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri…

Yapılan açıklamaya göre ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği duyuruldu.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Emekli Sandığı ödemeleri ise 29 Temmuz’a kadar tamamlanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI KAÇ PARA OLACAK?

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMURA: 207 TL ZAM

Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 72 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek. Bu emekli zammı hissetmeyecek…

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 88 TL

En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 83TL

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı.