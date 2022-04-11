Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2022 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi yılda iki defa Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödeniyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi de, 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs olağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK?

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor.

Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor.

Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor.

Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

İŞÇİ EMEKLİLERİNİN BEKLENTİSİ: 1400 - 1500

Memurlar gibi Ocak ayında ek zamdan yararlanmadı. Dolayısıyla memur emeklileri yüzde 30.5 olarak zam alırken SGK ve Bağ-Kur emeklileri 25.47 zam aldılar. Ocak ayında zam farkından yararlanamayan SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesinde artış bekliyor. Kulislerde ise ise Bayram ikramiyesine yüzde 30 dolaylarında zam yapılması ve ikramiyenin 1300 - 1400 lira arasında olması bekleniyor. (habertürk)