Emekli ikramiyeleriyle ilgili flaş gelişme!

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam ve emekli maaşlarına yapılan zam oranıyla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu.

Emekli ikramiyesindeki son durumu kaleme alan Prof. Dr. Cem Kılıç ikramiyenin 2 bin TL olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.



Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kılıç, bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılmasının mümkün olabileceğini de söyledi. (Ntv)

İŞTE ARTIŞ FORMÜLLERİ

FORMÜL 1: İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti.

Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.(Takvim)