Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında emekli maaşlarının en az 2.500 TL seviyesine çıkarılacağını

duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ve maaş zam oranlarına dair detaylar.

Ocak 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısından emekli maaş zammına ilişkin karar çıktı. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan bir konuşma ile alınan kararları kamuoyuna duyurdu. Peki kabine toplantısından emekliler için ne karar çıktı? İşte tüm detaylar.

EMEKLİLER İÇİN MAAŞ ZAMMI KARARLARI

Emekli vatandaşlar için kabine toplantısından tek bir karar çıktı Bağ-kur yada Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlar en az 2500 TL maaş alacaklar. Maaşı daha yüksek olanlar ise enflasyon farkı oranında zam alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli Dul Yetim Maaş Zammı Konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşları ile ilgili olarak "Memur maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artışını yüzde 30,5'e çıkarttık." ifadelerini kullandı. Emekli maaşı alanlar için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükselmiş oluyoruz" dedi.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Maaşı 1500 TL ve daha yukarısında olanlar Ocak 2022'de 2.500 TL net maaş alacaklar. Maaşı 2.000 TL olan bir emekli ise yüzde 25.5'lik zam oranıyla 2.501 TL maaş alacak. Maaşı 2.100 TL olan bir emekli TÜİK enflasyon oranları kapsamında yüzde 25.5 zam ile 525 TL zam alacak ve maaşı

2.625 TL olacak. Maaşı 2.200 TL olan emekliler ise 550 TL zam alacaklar ve maaşları 2750 TL maaş alacaklar.