Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı günü bekliyor. Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatacağı düşünülüyor.

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak. Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 4-7 temmuz arasında tamamlanması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz ayı, emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeye alacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.