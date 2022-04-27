Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başladı!

1. BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

4/A’lı, yani işçi statüsündeki emekliler ikramiyelerini 27 ve 28 Nisan’da alacak. Bağ-Kurlu emeklilerin ikramiyeleri 29 Nisan’da, memur emeklilerinin ise 29 Nisan’da hesaplarına yatırılacak.

2. KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

3. EMEKLİLER KAÇ LİRA İKRAMİYE ALACAK?

1.100 lira ödenecek.

4. BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLAR AYRI AYRI İKRAMİYE ALACAK MI?

Hayır, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.

5. DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR TAM İKRAMİYE Mİ ALACAK?

Tam ikramiye yatmayacak, hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye alınacak. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alan birine ise 275 lira ikramiye yatırılacak.

6. İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek. Örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olan biri 275 lira, kayıp oranı yüzde 50 olan biri de 550 lira bayram ikramiyesi alacak.

7. EMEKLİLİĞE YENİ BAŞVURANLARIN BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL OLACAK?

Nisan ayı içinde emeklilik dilekçesini verenler bayram ikramiyesi alabilecek. Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih bayramın içinde bulunduğu ay olması gerekiyor. Dolayısıyla bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı ve geliri alacak olanlar da ikramiyeden yararlanacak.

8. DUL VE YETİM AYLIĞI YENİ BAĞLANACAK OLANLARA İKRAMİYE YATACAK MI?

Nisan ayında dul ve yetim aylığı bağlananlar bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca mayıs ayında dul ve yetim aylığı bağlananlara da ikramiye yatırılacak.

9. TÜM EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

Sadece banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek, diğer tüm emekliler ikramiyeden yararlanacak.

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10. İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Başvuru gerekmiyor; bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.