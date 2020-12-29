Emekli 2021 Maaş Tablosu! 4/A 4/B 4/C Çalışan, Memur, Esnaf Emeklilerine Uygulanacak Zam Miktarı Ne Kadar?

Ekonomide meydana gelen gelişmeler ve Aralık ayı enflasyon oranlarına bağlı olarak uygulanacak zam oranı 4/A ve 4/B kapsamında emekli olacaklar için de aynı şekilde olacak. Emekli sandığı emeklisi vatandaşların maaş zam oranı ise daha farklı bir şekilde hesaplanacak. Esnaf, çiftçi, memur, işçi emeklileri için maaşlara yansıyacak zam miktarında hesaplama formülü nasıl olacak? Yeni yıla sayılı günler kala 2021 yılı zamlı maaş tablosu merak ediliyor.

Emeklilere Uygulanacak Zam Oranına Dair Son Rakamlar!

Emekli vatandaşların maaş zam oranlarının iki farklı hesaplaması mevcut. Birinci hesaplama memur emeklileri için yapılan hesaplama. Bu hesaplama ile memurlar ve memur emekliler aynı miktarda zam elde edecekler. Zam oranları toplu iş sözleşmesi çerçevesinde %3 oranında net bir artış yaşayacak. Bunun yanı sıra enflasyon oranlarının %4’ün üzerinde ki bölüm için ilave zam uygulanacak. İşçi ve esnaf emeklileri için ise hesaplama daha basit şekilde

Emekli vatandaşların maaşlarına uygulanacak olan zam oranlarına yönelik son değerlendirme şu şekilde ifade edildi; İşçi, esnaf çiftçi emeklileri için %8.1 oranında zam, memur emeklileri için ise %7.1 oranında zam uygulanması. Bu zam oranlarıyla 2000 TL maaş ödemesi alan bir çalışan emeklisi 162 TL zam elde edecek ve maaşı 2 bin 162 TL’ye ulaşacak. 3000 TL maaş ödemesi alan bir memur emeklisi 213 TL zam elde edecekler maaşlar 3 bin 213 TL’ye yükselecek.

2021 Emekli Ocak Ayı Zam Oranı Ne Olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyon oranı %7.02 olarak meydana geldi. Anlık olarak ise gözler Ocak ayında duyurulacak Aralık ayı enflasyon oranlarına çevrildi. T.C Merkez Bankası’nın 2020 Yıl sonu için beklenti anketindeki enflasyon tahminlerine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşların zam oranı %7.96 olacak! Bu tahmin gerçekleşirse eğer gelirde 507,48 liraya varan artışlar meydana gelecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 882 lira 85 kuruşa yükselecek. 5 aylık enflasyon oranı %7.02 olarak kayıtlara geçerken, net zammın belli olması için Ocak ayında duyurulacak olan Aralık ayı enflasyon oranları bekleniyor.

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

TWITTER’DAN BİZİ TAKİP EDİN

FACEBOOK’TAN BİZİ TAKİP EDİN