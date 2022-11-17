Elma üretimi yatırımlarla artırılacak

Karaman ve Tekirdağ’da toplam 8 bin 500 dekarda 2.6 milyon elma ağacıyla yılda 55 bin ton elma üreten Engin Tarım, otomasyon ve verimlilik artırıcı yatırımlarıyla üretim kapasitesini kısa vadede 100 bin tona çıkarmayı hedefliyor.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen elma üreticilerinden Engin Tarım, otomasyon ve verimlilik artırıcı yatırımları sayesinde üretim kapasitesini kısa vadede 100 bin tona çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Yılda 55 bin ton elma üreten şirket, başta Hindistan, BAE, Rusya ve Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapıyor, üretiminin yüzde 55-60’ını ihraç ediyor. Şirket açıklamasına göre İç pazarda zincir marketlere ürün veren firma, marka çalışmalarını devam ettiriyor. Karfrut markasını bünyesine katarak yurt içinde kullanan şirketin, ihracata yönelik Almalus, Moti, IGet, Eje gibi farklı ülkelere ihracat yaparken kullandığı markaları da bulunuyor.

“Verimlilik ve ürün iyileştirmeye odaklandık”

Modern bahçe tarımının gerektirdiği her türlü alt yapı yatırımlarını yaptıklarını, artık verimlilik ve ürünleri iyileştirmeye dönük çalışmalara odaklandıklarını aktaran Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Seyda Ertuğ, bu kapsamda meyve bahçelerinde otomasyon ve yeni teknolojileri kullanmaya başladıklarını anlattı.

Kuyu ve rüzgar makinesi otomasyonu, tarımsal ERP, sıra ve parsel seviyesinde RFID bazlı izlenilebilirlik sistemiyle, daha kaliteli ve verimli ürün üretmek için çalıştıklarını belirten Ertuğ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Şirket olarak bizler, kaliteye, modern üretim yöntemlerine yatırım yaparak ve daldan rafa izlenebilirliği sağlayarak müşterilerimizin ve onların tüketicilerinin elma denilince akıllarına gelen ilk isim olma çabasındayız. Üretilirken toprak ıslahından başlanarak doğru fidanlarla, modern yöntemlerle bilimin ışığında tarım yapıyoruz. Elma hasatında da gerek toplanma gerekse paketleme aşamasında çok titiz davranıyoruz. Bizim toplam 20 bin 800 ton depolama kapasiteli soğuk hava depolarımız var. Ayrıca markalı ürün satışı ve ihracatına önem veriyoruz. 2020 yılında bünyemize kattığımız Karfrut markası bugün Türkiye’deki en değerli elma markası. Öyle ki Karfrut kutularını gören aracılar, kutuyu açıp ürünlere bakma gereği duymuyorlar. Tüketiciler de bu markanın kalitesine güveniyorlar.”

Hindistan’da yatırım kararı

Hindistan dünyada en çok elma tüketen ülke. Yakın zamanda Hindistan’ın en büyük tarım şirketlerinden ülkede elma bahçesi kurmak için ortaklık teklifi aldıklarını dile getiren Seyda Ertuğ, Hindistan’da ortak şirket kurduklarını söyledi. Ertuğ, yakın zamanda fidan ekimlerine de başlayacaklarını belirtiyor.