Elleri giydirecekler

Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Osmangazi Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen deri eldiven kursu açıldı. Kursta başarılı olan ve çalışmak isteyen tüm kursiyerler, Bursa Eldiven Sanayi (BES) Firması tarafından istihdam edilecek.

Osmangazi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Osmangazi Belediyesi, İŞKUR ve Bursa Eldiven Sanayii (BES) firmasının destekleriyle hayata geçirilen deri eldiven dikim kursu başladı. 2021 yılı sürecinde 3 aylık dönemler halinde gerçekleştirilecek olan kursun her döneminde 15 kursiyer yer alacak. Toplam 60 kursiyerin eğitim göreceği kursta başarılı olan ve çalışmak isteyen tüm kursiyerler Bursa Eldiven Sanayi (BES) Firması tarafından istihdam edilecek. İlginin çok yoğun olduğu kurs için ön kayıtlar şimdiden doldu.

Deri eldiven kursunun açılışı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdür Gürhan Çokgezer ve Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse’nin katılımıyla yapıldı. Açılışta yaptığı konuşmada projenin istihdam açısından önemine vurgu yapan Başkan Dündar, “Birçok branşta yapılan çalışmalar, üretime katkı sağlıyor. Bu da böyle bir çalışma. Burada meslek öğrenen kişiler, kurstan ayrıldıktan sonra overlok makinası edinerek üretim gerçekleştirebilecek. Bu sektörde piyasanın ihtiyacını karşılayacak. Deri Eldiven Kursu, kursiyerlerin meslek edinerek bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı olacak” şeklinde konuştu.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise projenin istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getirerek, Bursa için de örnek bir çalışma olacağını söyledi.

Hedef 200 kişiye istihdam sağlamak

Kurs hakkında bilgi veren Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse de, “Faaliyete başlayan atölyemizde 15 vatandaşımız, iş güvenliği kapsamında ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların kullandığı deri eldivenlerin dikimine başladı. Bu eldivenler, Bursa’mızda bu alanda faaliyet gösteren Bursa Deri Eldiven Dikimi Derneği çatısı altında faaliyet gösteren yerel işletmelerle birlikte çalışılarak, hem iç piyasada kullanılmak, hem de ihraç edilmek üzere dış piyasaya yönelik olarak üretilmektedir. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi olarak, kurslarımıza katılan vatandaşlarımızın mesleki beceri kazanmalarını ve bu becerilerini de istihdama dönüştürmelerini istiyoruz. 2021 yılında düzenlenecek olan tüm kurslarımız ile 200 vatandaşımıza istihdam sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.