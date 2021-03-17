banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Enver Aysever gözaltına alındı
Enver Aysever gözaltına alındı
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Gurbetçilere Müjde! Yabancı plakalı araçların Türkiye’de kalma süresi uzatıldı
Beşiktaş finalde!
Beşiktaş finalde!
Semptom göstermeyen kişileri tespit edecekler
Semptom göstermeyen kişileri tespit edecekler

Elleçlenen konteyner miktarında artış

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Ocak ve Şubat 2021’de limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı aylarına göre azda olsa artış göstererek 220 bin TEU olarak gerçekleştiğini, Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarının ise 16 milyon groston olduğunu belirtti.

Ekonomi 17.03.2021, 14:32
2
Elleçlenen konteyner miktarında artış

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Ocak ve Şubat 2021’de limanlarda elleçlenen konteyner miktarının bir önceki yılın aynı aylarına göre azda olsa artış göstererek 220 bin TEU olarak gerçekleştiğini, Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarının ise 16 milyon groston olduğunu belirtti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal başkanlığında yapıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek, konuşmasına Bingöl’den Tatvan’a giden askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır dileyerek başladı.

Yeni normalleşme ile birlikte İçişleri Bakanlığının, valiliklere Koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine yönelik ‘Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelge gönderdiğini hatırlatan Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti: “İzmir Valiliği, İl Salgın Denetim Merkezinin ‘Dinamik Denetim Süreci’ uygulaması kapsamında, Aliağa Kaymakamlığımızın talimatı ile birlikte İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak bizler de kontrollü normalleşme döneminde ‘Dinamik Denetim Uygulamasına’ geçtik. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek. Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek. Biz de İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak Oda Denetim Ekibimizi kurduk. Ekibimiz, üyelerimize ziyaret gerçekleştirerek, İçişleri Bakanlığı’nın kurmuş olduğu ‘İl İlçe Salgın Denetim Merkezi Uygulaması’na (İSDEM) denetim sonrası verilerimizi girerek haftalık rapor etmeye başladık.”

Aliağa ve Türkiye genelinde limanlarda kaydedilen Ocak ve Şubat dönemi konteyner ve yük istatistiklerine de değinen Başkan Şimşek, "Ocak ve Şubat 2021’de limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı aylarına göre azda olsa artış göstererek 220 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı ise 16 milyon groston oldu. Aliağa limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın Ocak ve Şubat döneminde 848 olarak gerçekleşti. Türkiye geneline elleçlenen konteyner miktarına TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise Ocak ve Şubat 2021’de geçen yılın aynı dönemine oranla çok az bir artışla 1 milyon 953 bin TEU olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

Konuşmasını 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü kutlayarak sonlandıran Başkan Şimşek: “Çanakkale Destanı’nın yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, milletimizin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutluyorum.” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20