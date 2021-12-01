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Elektronik para ihracatına 5 milyon TL sermaye şartı getirildi

Merkez Bankası'nın elektronik para ihracatı ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte elektronik para ihraç etmek için en az 5 milyon TL sermaye şartı getirildi.

Ekonomi 01.12.2021, 21:29
Elektronik para ihracatına 5 milyon TL sermaye şartı getirildi

Ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu hizmeti sunmak için en az 1 milyon TL, diğer ödeme hizmetleri sunmak için en az 2 milyon TL ve elektronik para ihraç etmek için ise en az 5 milyon TL ödenmiş sermaye şartı aranacak. Karar şöyle:

"Ödeme hizmetleri, ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferi, ödeme aracının ihraç veya kabulü, para havalesi, gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemi, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler, ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmeti, ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti ve ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından Bankaca belirlenecek seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetlerden oluşacak."

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