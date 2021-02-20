Elektronik ortamda şirket kurmak için yasal altyapı hazırlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, işletmelerin imza beyanlarının tamamen elektronik ortamda temin edilebilmesine ilişkin yasal altyapıyı oluşturduklarını ve diğer kurumlarla entegrasyon çalışmalarına başladıklarını söyledi.

"Süreç tamamlandığında imza verileri Bakanlığımızca elektronik ortamda temin edilerek MERSİS’e kaydedilecek, böylece Ticaret Sicili Müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmadan, elektronik ortamda şirket kurma süreçlerinin tamamlanması mümkün olacaktır." diyen Pekcan, iş süreçlerini kolaylaştırma konusundaki çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.



