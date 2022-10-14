Elektronik eşyaların yenileme merkezleri büyüyor

Elektronik ürünleri yenileyip kullanıma sunarak ithalatın azalmasına katkı sağlayan ikinci el cihaz yenileme merkezleri, tesis açılımlarını sürdürüyor. Yeni tesisin açılışında yenileme merkezleri ile cari açığın azaltılmasına katkı sağlandığı vurgulandı.

Kullanılmayan ya da değiştirilmek istenen elektronik ürünleri kullanıcılardan satın alıp kendi tesisinde yenileyen firmalar, yenileme merkezlerini genişletiyor. Yenileme merkezi açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sürdürülebilirlik kapsamında ürünlerin geri kazanımının önem arz ettiğini belirterek "2022 yılında yenilenmiş ürünlerin piyasaya arzı konusunda Ticaret Bakanlığı yönetmelik yayınladı. Sonrasında ilgili kuruluşumuz ikinci el cep telefonlarının yenilenmesine ilişkin bir standart geliştirdi. Bugüne kadar 20 şirket yenileme merkezi olmaya hak kazandı. Bu sayede Türkiye’de 155 bine yakın ikinci el cep telefonu yenilenerek sertifikalı biçimde piyasaya arz edilmiş oldu. Yani döngüsel ekonomiyi destekleyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma noktasında çok değerli bir adımı başlattık. İkinci el sertifikalı cep telefonunun standartları var. Bu standartlarda kurulan yenileme merkezleri eski müşteriden aldıkları telefon ileyeni müşteri arasındaki bağı kaldırıyor. Telefon verildiğinde yenileme merkezinde telefon içindeki tüm veriler kayboluyor. Yenileme merkezleri yenilenmiş telefonları satıyor ve 1 yıl garanti veriliyor" dedi.

Akıllı telefon satışlarında dünyada 450 milyar dolarlık bir pazarı olduğunu hatırlatan Varank, "Ülkemizde de bu telefon pazarı oldukça büyük. İhtiyacımızın büyük bir kısmını ithalat ile karşılamak zorunda kalıyoruz. Son iki seneye kadar Türkiye dünyada en sık telefon değiştiren bir ülkeydi. İkinci el telefon pazarı bu açıdan da çok önemli. Bu kadar sık telefon değiştirmek Türkiye’nin ihtiyacı olan bir şey değil. Bu manada ikinci el yenilenebilir telefon piyasası yeni alternatifle karşımıza çıkıyor. Yenileme merkezleri ithalatın önüne geçerek cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Önümüzdeki dönemde bu faydalar devam edecek" diye konuştu.

"Girişimcilik ekosistemimizle gurur duyuyoruz"

Girişimcilik ekosistemine ilişkinde konuşan Varank, ‘’Gelişen girişimcilik ekosistemi sayesinde Türkiye bugün sermaye yatırımlarında parlayan bir yıldız konumunda. 2021 yılında Türkiye’deki startuplara 1 buçuk milyar dolar yatırım yapıldı. Yabancı uzmanlar önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yatırım yapmayan kaybedecek diyor. Girişimcilik ekosistemimizle gurur duyuyoruz. Bundan iki sene önce milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket yoktu. Şimdi 6 unicornumuz var. Bunlardan iki tanesi 10 milyar değerlemenin üzerine çıkmış şirketlerdir’’ dedi.

Yenileme işlemleriyle cari açığın azaltılmasına katkı sağladıklarını belirten firmanın üst yöneticisi Mehmet Akif Özdemir, "20 metrekarelik bir alandan 4 bin metrekarelik yenileme merkezine dönüştük. Kullanılmış cep telefonu, bilgisayar, tablet, elektrikli ev aletleri ve oyun konsollarını yenileyip yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. 2021 yılında ortalama bir akıllı telefon cihazı fiyatı 402 dolara ulaştı. İthal edilen bu cihazların maliyeti düşünüldüğünde karşımıza ciddi rakamlar çıkıyor. Biz atıl duran elektronik ürünleri yenileyerek tekrar ekonomiye kazandırıyoruz, böylece cari açığın azalmasına katkı sağlıyoruz. Bu yıl 200 bin adet telefonu yenileyerek yaklaşık 80 milyon doların ülkemizde kalmasını sağlamayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde firma,100 bininci yenilenmiş telefonu Bakan Varank’a hediye etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.