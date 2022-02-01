Elektrikte kademeli sistem değişti! İşte yeni sistemde gelecek faturalar...

Elektrik tüketiminin faturalandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 31/01/2022 tarihli toplantısında; 31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.

Kademeli elektrik tarifesine düzenleme faturadan 42 TL düşürecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı. Böylelikle, eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Ocak’tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kilovata kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL’den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağını duyurmuştu.

BloombergHT’nin aktardığına göre Türkiye’de hanelerin ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kWh. Eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.

Eskiden 370,8 TL iken fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328,9 TL’ye düşecek. Yani yüzde 11,3 daha düşük fatura demek.

Aynı hesaba göre iki çocuklu dört kişilik bir ailenin 253 kilovatsaate ulaşan faturası ise aylık 418,2 TL’den 376,2 TL’ye inecek.