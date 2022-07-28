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Elektrikli otomobillere yeni ek vergi getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobil modelleri için ek vergi getirildi.
Ekonomi 28.07.2022, 13:54
Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte, ithal elektrikli otomobil modellerinden yüzde 10 ek vergi alınacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.