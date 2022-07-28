banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya’da

Elektrikli otomobillere yeni ek vergi getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobil modelleri için ek vergi getirildi.

Ekonomi 28.07.2022, 13:54
Elektrikli otomobillere yeni ek vergi getirildi

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte, ithal elektrikli otomobil modellerinden yüzde 10 ek vergi alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), “Sadece elektrik motorinden tahrikli olanlar” başlığı altındaki yeni elektrikli araçların GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) ülkelerinden ithalatında yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi alınacak. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. 

#erdoğan #Resmi Gazete
Yorumlar (0)
30°
açık