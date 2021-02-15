banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

banner445

Son Dakika
WhatsApp soruşturmasında karar çıktı
WhatsApp soruşturmasında karar çıktı
Mercedes 1 milyon aracını neden geri çağırdı?
Mercedes 1 milyon aracını neden geri çağırdı?
Toplu taşıma yasağında önemli değişiklik
Toplu taşıma yasağında önemli değişiklik
HDP’den AK Parti’ye büyük katılım
HDP’den AK Parti’ye büyük katılım

Elektrikli bisiklet üretiminde Türkiye rüzgarı

Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Üreticiler Derneği (MOTODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci, 69 bin 700 elektrikli bisiklet ihracatı ile 39 milyon dolar üzerinde döviz girdisi sağlandığını belirterek, pazarın en önemli oyuncuları arasına giren Türkiye’nin Portekiz, Polonya ve Bulgaristan ile yarıştığını ifade etti.

Ekonomi 15.02.2021, 11:10
2
Elektrikli bisiklet üretiminde Türkiye rüzgarı

Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Üreticiler Derneği (MOTODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci, 69 bin 700 elektrikli bisiklet ihracatı ile 39 milyon dolar üzerinde döviz girdisi sağlandığını belirterek, pazarın en önemli oyuncuları arasına giren Türkiye’nin Portekiz, Polonya ve Bulgaristan ile yarıştığını ifade etti.

MOTEDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci, Türkiye’nin, yerli ve milli katma değeri yüksek ürün pazarında büyük oyuncular arasında yer aldığını belirterek, 69 bin 700 elektrikli bisiklet ihracatı ile ülkeye 39 milyon dolardan fazla döviz girdisi sağlandığını söyledi. Bekir Müjdeci, Avrupa’nın Temmuz 2018’de elektrikli bisiklette, Uzak Doğu mamullerine getirdiği ilave gümrük vergileri sonrasında Portekiz, Polonya, Bulgaristan ve Türkiye’nin elektrikli bisiklet üretme ve Avrupa pazarına satma noktasında kıyasıya yarışa girdiğini kaydetti.

Yerli üretim ile ihracat fırsatı

Müjdeci, Türkiye, gelişmiş yerli sanayisi ve teknolojisinin de katkısıyla, katma değeri yüksek kalemler olan şasi, jant, lastik gibi ana kalemleri kolay yolu seçip ithal etmek yerine, ülke sınırları içerisinde üreterek ve kaliteli işçiliğinin de avantajıyla Avrupa’nın ilgisini çekmeyi başardığını vurguladı. Müjdeci, “MOTODER olarak desteklediğimiz elektrikli bisiklet sektöründe yapılan yatırımların karşılığında, Türk Menşeli ürünlerin hali hazırda 45 ülkeye ihracatının yapıldığını görüyoruz. Özellikle AB standartlarında yapılan yüksek kalite yerli üretim ve bu standartlara uygun belgelendirmeler ile Avrupa pazarında ülkemize her geçen gün yeni pazar kapıları açılmıştır. Bu pazarın büyümesinde en büyük etken, bireylerin elektrikli bisiklete olan taleptir. Ayrıca AB ülkelerinin son dönemde yakından takip ettiğimiz verilerine göre, salgın başladığından bu yana elektrikli bisiklet yollarının alt yapısına 1 milyar Euro’dan fazla para harcamaları ve 2 bin 500 kilometreden fazla ilave bisiklet yolları yapmalarını başlıca sebepler arasında gösterebiliriz” dedi.

Ünlü firmadan yerli marka ile ortaklık müjdesi

MOTODER Başkan Yardımcısı Müjdeci, "Türkiye’nin elektrikli bisiklet alanında rünya pazarında atmış olduğu adımlar ve Türk firmalarının bu ürünler için Çin, İtalya, Almanya, Brezilya ve Amerika gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası fuarlarda ‘Made in Turkey’ etiketiyle boy göstermeleri birçok dünya markasının da ilgisini çekmiştir. Son dönemde lüks araçları ile bilinen Jeep markasının üst düzey yetkilileri, ülkemize bir dizi ziyaretler yapmış ve Türkiye’nin Yerli Elektrikli Bisiklet Markası olan RKS markası ile iş ortaklığı anlaşması yaparak Türkiye’de ortam üretim kararı almışlardır. Salgın sonrası hayatımızın birçok noktasında yaptığımız zorunlu değişikliklerin, elektrikli bisiklet pazarında Avrupa’nın yanında ülkemizde de gözle görülür bir şekilde hayatımızda yer edindiğini ve bundan sonraki aşamalarda da günlük yaşantımızın ortak bir parçası olacağı kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

İhracatın yüzde 62’sini tek bir firma yaptı

Müjdeci, Türkiye’den yapılan elektrikli bisiklet ihracatının yüzde 62’sinin MOTODER üyesi olan RKS Otomotiv tarafından yapıldığını belirterek, bu durumu ise gurur verici olarak ifade etti. Müjdeci, RKS Otomotiv’in Gaziantep ve Manisa’da üretici firma olduğunu hatırlatarak, “RKS Otomotiv, elektrikli bisiklet pazarının ülkemizde ve dünyada çok daha iyi seviyelere geleceğine inanması nedeniyle Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde yeni yatırım kararını aldı ve zaman kaybetmeden Avrupa’nın En Büyük Elektrikli Bisiklet Üretim Tesisi kuracağı bilgisini duyurdu. Elektrikli Bisiklet sektöründe, Avrupa’da ve Türkiye’de ayrı bir heyecana neden olmuştur. MOTODER olarak, elektrikli bisiklet ihracat pazarında Türkiye lehine olan bu inovasyon rüzgarında, sektör olarak yatırımlara hız vermeli, istihdamı artırmalı ve Ülke olarak bu fırsatı kaçırmamalıyız” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16