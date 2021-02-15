Elektrikli bisiklet üretiminde Türkiye rüzgarı

Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Üreticiler Derneği (MOTODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci, 69 bin 700 elektrikli bisiklet ihracatı ile 39 milyon dolar üzerinde döviz girdisi sağlandığını belirterek, pazarın en önemli oyuncuları arasına giren Türkiye’nin Portekiz, Polonya ve Bulgaristan ile yarıştığını ifade etti.

MOTEDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci, Türkiye’nin, yerli ve milli katma değeri yüksek ürün pazarında büyük oyuncular arasında yer aldığını belirterek, 69 bin 700 elektrikli bisiklet ihracatı ile ülkeye 39 milyon dolardan fazla döviz girdisi sağlandığını söyledi. Bekir Müjdeci, Avrupa’nın Temmuz 2018’de elektrikli bisiklette, Uzak Doğu mamullerine getirdiği ilave gümrük vergileri sonrasında Portekiz, Polonya, Bulgaristan ve Türkiye’nin elektrikli bisiklet üretme ve Avrupa pazarına satma noktasında kıyasıya yarışa girdiğini kaydetti.

Yerli üretim ile ihracat fırsatı

Müjdeci, Türkiye, gelişmiş yerli sanayisi ve teknolojisinin de katkısıyla, katma değeri yüksek kalemler olan şasi, jant, lastik gibi ana kalemleri kolay yolu seçip ithal etmek yerine, ülke sınırları içerisinde üreterek ve kaliteli işçiliğinin de avantajıyla Avrupa’nın ilgisini çekmeyi başardığını vurguladı. Müjdeci, “MOTODER olarak desteklediğimiz elektrikli bisiklet sektöründe yapılan yatırımların karşılığında, Türk Menşeli ürünlerin hali hazırda 45 ülkeye ihracatının yapıldığını görüyoruz. Özellikle AB standartlarında yapılan yüksek kalite yerli üretim ve bu standartlara uygun belgelendirmeler ile Avrupa pazarında ülkemize her geçen gün yeni pazar kapıları açılmıştır. Bu pazarın büyümesinde en büyük etken, bireylerin elektrikli bisiklete olan taleptir. Ayrıca AB ülkelerinin son dönemde yakından takip ettiğimiz verilerine göre, salgın başladığından bu yana elektrikli bisiklet yollarının alt yapısına 1 milyar Euro’dan fazla para harcamaları ve 2 bin 500 kilometreden fazla ilave bisiklet yolları yapmalarını başlıca sebepler arasında gösterebiliriz” dedi.

Ünlü firmadan yerli marka ile ortaklık müjdesi

MOTODER Başkan Yardımcısı Müjdeci, "Türkiye’nin elektrikli bisiklet alanında rünya pazarında atmış olduğu adımlar ve Türk firmalarının bu ürünler için Çin, İtalya, Almanya, Brezilya ve Amerika gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası fuarlarda ‘Made in Turkey’ etiketiyle boy göstermeleri birçok dünya markasının da ilgisini çekmiştir. Son dönemde lüks araçları ile bilinen Jeep markasının üst düzey yetkilileri, ülkemize bir dizi ziyaretler yapmış ve Türkiye’nin Yerli Elektrikli Bisiklet Markası olan RKS markası ile iş ortaklığı anlaşması yaparak Türkiye’de ortam üretim kararı almışlardır. Salgın sonrası hayatımızın birçok noktasında yaptığımız zorunlu değişikliklerin, elektrikli bisiklet pazarında Avrupa’nın yanında ülkemizde de gözle görülür bir şekilde hayatımızda yer edindiğini ve bundan sonraki aşamalarda da günlük yaşantımızın ortak bir parçası olacağı kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

İhracatın yüzde 62’sini tek bir firma yaptı

Müjdeci, Türkiye’den yapılan elektrikli bisiklet ihracatının yüzde 62’sinin MOTODER üyesi olan RKS Otomotiv tarafından yapıldığını belirterek, bu durumu ise gurur verici olarak ifade etti. Müjdeci, RKS Otomotiv’in Gaziantep ve Manisa’da üretici firma olduğunu hatırlatarak, “RKS Otomotiv, elektrikli bisiklet pazarının ülkemizde ve dünyada çok daha iyi seviyelere geleceğine inanması nedeniyle Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde yeni yatırım kararını aldı ve zaman kaybetmeden Avrupa’nın En Büyük Elektrikli Bisiklet Üretim Tesisi kuracağı bilgisini duyurdu. Elektrikli Bisiklet sektöründe, Avrupa’da ve Türkiye’de ayrı bir heyecana neden olmuştur. MOTODER olarak, elektrikli bisiklet ihracat pazarında Türkiye lehine olan bu inovasyon rüzgarında, sektör olarak yatırımlara hız vermeli, istihdamı artırmalı ve Ülke olarak bu fırsatı kaçırmamalıyız” diye konuştu.