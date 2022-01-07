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Elektrikli araç yola çıkmadan öğrenciler mezun olacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otomotiv Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Elektrikli ve Hibrit Taşıt Teknolojileri Seminerleri’ne ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi. Sektörün tecrübeli isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı program online ortamda gerçekleştirildi.

Ekonomi 07.01.2022, 12:32
Elektrikli araç yola çıkmadan öğrenciler mezun olacak

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otomotiv Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Elektrikli ve Hibrit Taşıt Teknolojileri Seminerleri’ne ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi. Sektörün tecrübeli isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı program online ortamda gerçekleştirildi.

BUÜ Otomotiv Çalışma Grubu’nun organize ettiği ‘Elektrikli ve Hibrit Taşıt Teknolojileri Seminerleri, Mühendislik Fakültesinin otomotiv, bilgisayar, elektrik-elektronik, endüstri, makine mühendisliği bölümleri ile meslek yüksekokulunda eğitim alan öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Seminerler kapsamında elektrikli ve hibrit taşıtların temel konularıyla ilgili sektördeki öncü firmalardan katılan profesyoneller tarafından online olarak yedi seminer yapıldı. 17-29 Aralık tarihleri arasında yapılan seminerlere düzenli katılan 242 öğrenciye ise sertifika verildi.

Programın açılış bölümüne katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, seminerin gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti. Seminerde konuşmacı olarak yer alan tüm konuklara da şükranlarını ileten Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin otomotiv alanında son yıllarda büyük bir atılım içerisinde bulunduğuna işaret etti. Bu adımları yakından takip ettiklerini ve eğitim programlarını da bu doğrultuda güncellediklerini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Otomotiv Mühendisliği Bölümümüz, alanında Türkiye’nin en önemli akademisyenlerini barındırıyor. Burada yıllardır birbirinden kıymetli bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Bunun yanı sıra yerli otomobil fabrikasının Bursa’da kurulması da bizim için büyük bir avantaj oldu. Şehrimizde üretilecek TOGG için Üniversite olarak destek olmak maksadıyla önceki yıl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ile Gemlik Meslek Yüksekokulumuzda Elektrikli ve Hibrit Taşıt Teknolojileri Programı’nı açtık ve öğrenci aldık. Yerli aracımız önümüzdeki yıl yola çıkmadan önce biz öğrencilerimizi mezun etmiş olacağız. Bir anlamda sektöre personel kazandırılması için öncülük etmiş olacağız. Üniversitemiz ve otomotiv sektörü adına çok önemli bir atılım oldu. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise Otomotiv Çalışma Grubu olarak öğrenci-sektör buluşmalarının arttırılması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Gerçekleştirilen Elektrikli ve Hibrit Taşıt Teknolojileri Seminerleri’nin sektör temsilcileri ile öğrencilerin bir araya getirilmesi için kıymetli bir çalışma olduğunu kaydeden Dekan Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

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