Elektrikli araç sayısı 5 bine ulaştı

Paris İklim Anlaşması sonrası dünya otomotiv üreticileri kolları sıvayarak elektrikli araçlara yöneldi. Türkiye’de de bu yılın ilk iki ayında 435 adetlik satışla elektrikli araç sayısı 5 bin 4 adede ulaştı.

Enerji arzının her geçen gün arttığı dünyada yeni trendler kullanıma sunuluyor. Bu hizmetlerin başında gelen otomotiv sektörü 2022 yılında önemli işlere imza atarken, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un da üretime girmesi sektörü hareketlendirecek. Enerji Atlası sitesinden derlenen bilgilere göre, Türkiye karayollarında 5 bin 4 adet full elektrikli araba, içten yanmalı motorlara göre çevreye daha az zarar vererek ve enerjide dışa bağımlılığı azaltarak yol kat ediyor.

Türkiye’de toplam elektrikli araç sayısı 833 iken, Çin’de sadece 2015 yılında 200 bin elektrikli araç satıldı. Aynı yıl ABD’de ise 110 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirildi. Akaryakıt ihtiyacının neredeyse tamamını ithal eden, buna karşı elektrik üretiminin şimdilik yüzde 45-50’lik bölümünü yerli kaynaklarla karşılayan Türkiye’de ayrıca orta-uzun vadede devreye girecek özellikle GES ve RES’lerle elektrik üretiminde dışa bağımlılığın ortadan kalkacağı düşünüldüğünde elektrikli otomobile talebin artmasının ülke için çok önemli olduğu ifade edildi.