Castrol, İngiltere’de elektrikli araç pil merkezine 60 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

2000 yılından bu yana düzenlenen ve son 19 yıldır gerçekleştirilen MARKA Konferansı Tersane İstanbul’da başladı. Pandemi sonrası dönemde, iş yapış şekillerinin baştan sorgulanarak yeniden tasarlanması ihtiyacından yola çıkarak ‘remastered’ temasıyla baştan kurgulanan konferans bu yıl da katılımcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor. Konferansa birçok marka katılırken bunların arasında Castrol’da yer alıyor.

Konferansa konuşması olarak katılan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, “Şirketimiz olarak marka konferansının teması gibi değişiyoruz, bir madeni yağ markasının ötesine geçerek bir bakım markasına dönüşüyoruz. Çözüm ortağı oldukları müşterileri ve iş ortakları ile büyümek amacıyla yatırımlarını ve çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca,İngiltere’deki Pangbourne araştırma merkezimizde kurulacak elektrikli araç pil test merkezine ve analitik laboratuvarına yaklaşık 60 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız” dedi.

“Şirketimiz olarak elektrikli araçlarla ilgili teknolojilerin senelerdir üretiminde mühendislik çalışmalarında varız”

Sürdürebilirliğin uzun senelerdir gündemlerinde olduğunu vurgulayan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, “Karbon ayak izimizin azaltılması, atıklardan üretilen ambalajlar gibi enerji kullanımındaki verimliliği olan çözümlerimizle tüketicilere ve müşterilerimize çözümler sunuyoruz. Bunu son dönemlerde artırarak devam ettiriyoruz. Elektrikli araçlar önemli bir dönüşümde. Şu anda dünyanın sürdürebilirlik amacına, en hızlı çözüm verecek konular. Şirketimiz olarak elektrikli araçlarla ilgili teknolojilerin senelerdir üretiminde mühendislik çalışmalarında varız. Dünyadaki elektrikli araçlarda her üç araçtan ikisinde bizim ürünlerimiz var. Dünyanın ve insanlığın sürdürebilirlik yolculuğunda bizde çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkartmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu yılın stratejisini belirlerken de özellikle sürdürülebilirlik ve elektrikli araçlara odaklandık. Bu iki konuyu birbirinden ayrı düşünmemiz imkânsız. Çünkü otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda elektrikli araçları bunun dışında bırakamayız” şeklinde konuştu.

“Elektrikli araç pil test merkezine ve analitik laboratuvarına 60 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız”

Enerji dönüşümüne hem global hem de yerel anlamda çok önem verdiklerini ifade eden Tatlısöz, “Her adımımızda “Yağın ötesine” geçecek işlere imza atmaya çalışıyoruz. Yeni nesil teknolojileri uygulama ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırma yolunda endüstri ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Elektrikli ve hibrit araçların da içten yanmalı motorlara sahip araçlar gibi yüksek teknoloji sıvılara ve greslere ihtiyacı var. Şirketimiz olarak hızla gelişen elektrikli araç teknolojisini yakından izleyerek yeni teknolojiler ve ürünlere yönelik Ar-Ge yatırımlarımızı da artırıyoruz. İngiltere’deki Pangbourne araştırma merkezimizde kurulacak elektrikli araç pil test merkezine ve analitik laboratuvarına yaklaşık 60 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.