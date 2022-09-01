Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yeni tarife belli oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 oranında artış yapıldığını açıkladı.

“Küresel enerji krizi” olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığı belirtilen açıklamada,“Pandeminin etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirmiştir.” denildi.

Doğal gaz fiyatlarında artış

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 20.4, küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 47.6 sanayide kullanılan doğal gazı nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 50.8, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 49.5 oranında artış yapıldığını bildirdi.

BOTAŞ’dan yapılan açıklamada, doğal gazın ithal bir enerji kaynağı olup yüzde 99’dan fazlası, yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildiği belirtildi. Küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana geldiğinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dünyada pandeminin etkisinin azalması ile birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten Avrupa’nın en büyük doğal tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş ve sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında 20 kat artış meydana gelmiştir. Buna karşın küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

Diğer taraftan bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksine ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır”