Elektrik talebi 2050 yılına kadar yaklaşık 3 kat artıyor

Artan ihtiyacın karşılanmasında rüzgar enerjisinin büyük rol oynayacağını belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, temiz ve ucuz enerjinin en büyük kaynağı olan rüzgarın faydalarına ulaşmak için enerjiyi üreten türbinlerin sağlığına ve bakımına dikkat çekiyor.

Günümüzde elektriksiz bir yaşam biçiminin varlığı hayal bile edilemiyor. Toplumların elektriğe olan ihtiyacı da gün geçtikçe artıyor. Öyle ki araştırmalar 2050 yılına kadar elektriğe karşı talebin günümüzden 2 ile 3 kat daha artacağına dikkat çekiyor. Bu ihtiyacın karşılanmasında ise ön plana çıkan enerji kaynağı olarak rüzgar görülüyor. Doğa dostu rüzgar enerjisi santrallerine servis sağlayan Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın, 2020’de enerji kaynakları arasında en yüksek üretimin rüzgar enerjisinden karşılandığına dikkat çekerek, bu santrallerde verimliliğin türbinlere yapılan bakım ve onarım hizmetlerinden geçtiğinin de altını çiziyor.

Artan Elektrik Talebini Karşılamada Rüzgar Kilit Rol Oynuyor

Karşılaştırılan tüm fosil yakıtlı enerji çeşitlerine göre ciddi derecede düşük maliyetli olan rüzgar enerjisi, diğerlerine oranla çok çevreci olması ile de dikkat çekiyor. Rüzgar enerjisi aynı zamanda giderek artan elektrik talebini karşılama konusunda da önemli bir rol oynuyor. Artan elektrik ihtiyacının geleneksel kaynaklardan karşılanması halinde küresel iklim şartlarında oluşacak bozulma ve beraberinde gelen doğal yıkımı tahmin etmek hiç de zor değil. Ülkelerin çevre, enerji ve ekonomi üçgenindeki planlarında da en temel kaynağı oluşturan rüzgar enerjisinin sağladığı faydalardan vazgeçmenin büyük kayıplar doğuracağına dikkat çeken Ali Aydın, bu temiz enerji türünün sağladığı sayısız faydaya ulaşan tüm rüzgar ülkelerinde gözetilen en önemli unsurun, sürdürülebilir bakım ve onarım sistemleri olduğunu belirtiyor.

Bir Rüzgar Türbinine Bakmak, Temiz Enerjiye Sahip Çıkmak

Önemli aşamalardan geçerek kurulan ve enerji üretmeye başlayan rüzgar türbinleri, geleceğin enerjisinde adeta önemli bir yapı taşını temsil ediyor. Duruş sürelerinden, karşılaşılan birçok soruna kadar bir rüzgar türbinin sağlığı ve işleyişi enerji üretimine ve dolayısıyla da temiz enerji arzına direkt etki ediyor. Gerekli bakım ve onarımları dikkate almayan işletmelerin sonraki süreçlerde ciddi zararlarla karşılaşabildiğini de aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, bu durumun sonucunda ülke enerjisinin ve ekonomisinin de yara aldığı bir döngünün gerçekleştiğini, bir rüzgar türbinine yapılan bakımın temiz enerjiye sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtiyor. Avrupa ile kıyaslandığında ülkemizde sundukları bakım ve hizmetlerin uluslararası kaliteyi aratmadığını aktaran Ali Aydın, sahip oldukları teknolojik altyapı, nitelikli çalışma arkadaşları ve tecrübe ile rüzgar enerjisinin bel kemiği olan türbinlerin ömürlerini uzattıklarını ve verimlilikleri artırdıklarını ifade ediyor.