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Elektrik sektöründe daimi ve sınırsız dijital dönüşüme başlandı

Türkiye’de üç bölgede 8.4 milyon tüketiciye elektrik satış ve dağıtım hizmeti veren Cengiz ve Koloğlu çatısı altındaki 6 şirket, Türkiye’de geniş çaplı dönüşüme imza attı. Kesintisiz enerji ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefi kapsamında Oracle ile başlatılan teknolojik dönüşümün ikinci fazı imzalandı ve sektörde ‘daimi ve sınırsız’ bir dijital dönüşüme başlandı.

Ekonomi 25.01.2021, 14:01
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Elektrik sektöründe daimi ve sınırsız dijital dönüşüme başlandı

Türkiye’de üç bölgede 8.4 milyon tüketiciye elektrik satış ve dağıtım hizmeti veren Cengiz ve Koloğlu çatısı altındaki 6 şirket, Türkiye’de geniş çaplı dönüşüme imza attı. Kesintisiz enerji ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefi kapsamında Oracle ile başlatılan teknolojik dönüşümün ikinci fazı imzalandı ve sektörde ‘daimi ve sınırsız’ bir dijital dönüşüme başlandı.

Cengiz ve Koloğlu Grubu’nun İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik satış ve dağıtım alanlarında hizmet veren şirketleri; sektörde önemli bir adım attı. Özelleştirme sonrasında dönüşüm yatırımlarına hız veren ortaklığın çatısı altında faaliyet gösteren dağıtım şirketleri Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.(AEDAŞ), Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ile görevli tedarik şirketleri CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Oracle ile başlatılan iş birliğinde çıtayı en yükseğe koydu. Projenin ikinci fazı ile sektörde ‘daimi ve sınırsız’ dijital dönüşüm başlatıldı.

’’Yenilikçi adımlar peş peşe gelecek’’

40 milyar kWh (Kilowatt saat) elektrik satış ve dağıtım gücüyle Türkiye’nin üç bölgesinde 8.4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren grup şirketlerinin bu anlaşma ile enerji sektöründe ve teknoloji anlamında lider oyuncu olmayı hedeflediklerini dile getiren CK Enerji Grup Koordinatörü Utku Guruşçu, “Grup bünyesinde başlatılan teknolojik dönüşümün ilk fazını tamamlamıştık. Projenin ikinci fazında bu kez bir ilke imza attık. Oracle ile tüm gereksinimlerimizi karşılamak adına yaptığımız yeni anlaşma ile sektörün lider şirketi olarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak yenilikçi adımlar peş peşe gelecek. Özellikle iş zekası, ileri analitik çözümleri ve mobilize alanında yeni çözümler ortaya koyacağız. Böylece ‘Her An Sizinle’ sloganımızın vaatlerine her geçen gün daha da yaklaşmış olacağız” dedi.

’’İlk fazın faydası pandemi döneminde görüldü’’

Grup bünyesinde tamamlanan teknolojik dönüşümün ilk fazına ilişkin faydaların Covid-19 sürecinde net olarak görüldüğünü dile getiren Guruşçu, “Bu dönemde evde kalmanın etkisi ile mesken abonelerinin elektrik tüketimi arttı. Şebekedeki yeni sistem ve modernize altyapımızla bu süreçte elektrik tedariğinde hiçbir aksama yaşamadık, kesintisiz hizmet verdik. Şebeke işletim sistemi teknik altyapı dönüşümleri ve ek veri entegrasyonları ile şebekede oluşan tedarik kesintilerine hızlı müdahalenin ötesine geçerek proaktif bir kesinti yönetim anlayışını uygulamaya başladık. Artık yeni analiz sistemleri yardımı ile şebekede meydana gelebilecek olumsuzlukları önceden tahmin ediyor, önlem alabiliyoruz. Bu sayede de tedarik sürekliliğinde ciddi iyileşmeler sağladık" diye konuştu.

Cengiz ve Koloğlu Grubu’nun elektrik dağıtım ve satışında hizmet veren şirketlerinin dijital dönüşüm altyapısındaki teknolojiyi sağlamak üzere yakın iş birliği içinde olduklarını kaydeden Oracle Türkiye Teknoloji Satış Ülke Direktörü Merve Söylemez, “8.4 milyon kullanıcıya 40 milyar kWh elektrik sağlayan enerji şirketinin uzun soluklu dijitalleşme yolculuğunda yanında olarak en yeni teknoloji ürün ve çözüm desteğini kendilerine sağlıyor ve bu yolda birlikte yürümekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Şirketimizin enerji sektörüne özelleşmiş pazar lideri iş uygulamaları ve teknoloji çözümlerini uzun yıllardır kullanan Cengiz ve Koloğlu Grubu’na, yeni dönemde iş sürekliliği, yedeklilik, veri güvenliği ve ileri analitik çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz. Dijital dönüşüm yolculuklarında seçtikleri iş ortağı olarak inovasyon odaklarını destekleyen yenilikçi ve ileri teknoloji çözümlerimizle iş birlikteliğimizin artarak devamı için de yeni bir anlaşmaya imza attık” şeklinde konuştu.
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