Elektrik motoru üretiminde hedef Türkiye’yi dünyanın üretim üssü yapmak

Türkiye pazarı liderliğine sahip olan Gamak, önümüzdeki iki yıllık süre içerisinde ise ciro beklentisini iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan, bugün bir milyon adetlik üretim kapasitesiyle dünya elektrik motoru sanayisinin önde gelen firmalarından biri olan Gamak, küresel krizin gölgesinde geçen 2020 yılında dahi, birçok projeye ve işbirliğine imza attı. Aynı ivmeyi katlayarak 2021 yılında da devam ettirmek istediklerini vurgulayan Gamak Satış Müdürü Ercan Şenyurt, pazardaki liderliklerini korumayı amaçladıklarını ifade etti.

2020 yılının pazar liderliği Gamak’ın oldu

Bu yılın olağanüstü koşullarla geride kaldığını söyleyen Gamak Satış Müdürü Ercan Şenyurt; “Pandemiye rağmen 2020 yılı bizim için oldukça hareketli geçti. Bu başarının temelinde güçlü finansal yapımız, entegre üretim anlayışımız ve sektöre öncülük eden tecrübemiz yer alıyor. 1961 yılından beri Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde sanayi süreçlerinde varlığımızı sürdürüyor, bini aşan çalışanımız ve 0,06 kW’dan – 3000 kW güce kadar üretilen elektrik motorlarımızla sanayi alanındaki neredeyse tüm motor ihtiyacını karşılıyoruz. Almanya, İtalya, İspanya başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, yüzde yüz yerli bir firma olarak ihracat, çok önem verdiğimiz ve yatırımlarımıza devam ettiğimiz bir konu. Konsolide cironun içerisindeki ihracat payımız yaklaşık yüzde 15. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak istihdam ve yatırımlarımızla ihracat cirosunun iki yıl içinde 4 katına çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

Bu yıl birçok işbirliğine de devam ettiklerini dile getiren Ercan Şenyurt, küresel markalardan GE (General Electric) ve Vestas ile rüzgâr türbin jeneratörlerinin üretimi konusunda çözüm ortaklığı yaptıklarını söyledi.

2021 yılında enerji verimliliğini arttıracak yatırımlar sürecek

Sanayideki enerji tüketiminde verimliliği merkeze alan sistemlerin önemine dikkat çeken Şenyurt; “Endüstri ve alt yapıda kullanılan elektriğin yüzde yetmişi elektrik motorları tarafından tüketiliyor. Hatta bazı sektörlerde bu oran yüzde seksenlere kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla elektrik motorlarında verimi arttırıcı yatırımların yapılması hem enerji tüketiminde tasarruf hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Biz bu noktada gerekli alt yapı çalışmalarımızı zaten güçlendirmiştik. Uzun süredir akıllı otomasyon sistemleri

Kullanarak, üretim verimliliğini de sağlayacak adımlar atıyoruz. Pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve modernizasyon için geçtiğimiz üç yılda 70 milyon $ yatırım gerçekleştiren şirketimiz, yatırımlarının büyük kısmını robotik üretim modellerine yönlendirdi. Gelecek üç yıl içinde yapılması planlanan 50 milyon $ yatırımla da motor ve jeneratör üretim kapasitesinin yüzde 50 arttırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Sözlerine dijitalleşme vurgusu ile devam eden Gamak Satış Müdürü Ercan Şenyurt; iş ortaklarına online satış platformunun tamamlanmak üzere olduğunu, firma içerisinde tüm diğer süreçlerin dijital dönüşüm stratejilerine uygun olarak şekillendiğini dile getirdi. 2021 yılının normalleşme ve atağa geçme konusunda bir geçiş yılı olacağını, geçen yıla göre çok daha hazırlıklı olduklarını söyleyen Şenyurt, pandemiden edindikleri tecrübeleri ve iş yapma tarzını yeni döneme entegre ettiklerini vurguladı.

Yeni dönemde büyümenin dijitalleşme ve teknoloji ile sağlanacağını söyleyen Şenyurt, artan verimlilik ve rekabet gücü ile Gamak 2021 yılına da imzasını atacaktır dedi.

Türk sanayisinin itici gücünü oluşturan elektrik motoru üretiminin yerli temsilcisi Gamak, 2020 yılını sürdürülebilir büyüme ve kalite yönetimi ile yurtiçi ve yurtdışı pazar payında reel bir artışla kapattı. Türkiye pazarı liderliğine sahip olan Gamak, önümüzdeki iki yıllık süre içerisinde ise ciro beklentisini iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan, bugün bir milyon adetlik üretim kapasitesiyle dünya elektrik motoru sanayisinin önde gelen firmalarından biri olan Gamak, küresel krizin gölgesinde geçen 2020 yılında dahi, birçok projeye ve işbirliğine imza attı. Aynı ivmeyi katlayarak 2021 yılında da devam ettirmek istediklerini vurgulayan Gamak Satış Müdürü Ercan Şenyurt, pazardaki liderliklerini korumayı amaçladıklarını ifade etti.

2020 yılının pazar liderliği Gamak’ın oldu

Bu yılın olağanüstü koşullarla geride kaldığını söyleyen Gamak Satış Müdürü Ercan Şenyurt; “Pandemiye rağmen 2020 yılı bizim için oldukça hareketli geçti. Bu başarının temelinde güçlü finansal yapımız, entegre üretim anlayışımız ve sektöre öncülük eden tecrübemiz yer alıyor. 1961 yılından beri Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde sanayi süreçlerinde varlığımızı sürdürüyor, bini aşan çalışanımız ve 0,06 kW’dan – 3000 kW güce kadar üretilen elektrik motorlarımızla sanayi alanındaki neredeyse tüm motor ihtiyacını karşılıyoruz. Almanya, İtalya, İspanya başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, yüzde yüz yerli bir firma olarak ihracat, çok önem verdiğimiz ve yatırımlarımıza devam ettiğimiz bir konu. Konsolide cironun içerisindeki ihracat payımız yaklaşık yüzde 15. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak istihdam ve yatırımlarımızla ihracat cirosunun iki yıl içinde 4 katına çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

Bu yıl birçok işbirliğine de devam ettiklerini dile getiren Ercan Şenyurt, küresel markalardan GE (General Electric) ve Vestas ile rüzgâr türbin jeneratörlerinin üretimi konusunda çözüm ortaklığı yaptıklarını söyledi.

2021 yılında enerji verimliliğini arttıracak yatırımlar sürecek

Sanayideki enerji tüketiminde verimliliği merkeze alan sistemlerin önemine dikkat çeken Şenyurt; “Endüstri ve alt yapıda kullanılan elektriğin yüzde yetmişi elektrik motorları tarafından tüketiliyor. Hatta bazı sektörlerde bu oran yüzde seksenlere kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla elektrik motorlarında verimi arttırıcı yatırımların yapılması hem enerji tüketiminde tasarruf hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Biz bu noktada gerekli alt yapı çalışmalarımızı zaten güçlendirmiştik. Uzun süredir akıllı otomasyon sistemleri

Kullanarak, üretim verimliliğini de sağlayacak adımlar atıyoruz. Pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve modernizasyon için geçtiğimiz üç yılda 70 milyon $ yatırım gerçekleştiren şirketimiz, yatırımlarının büyük kısmını robotik üretim modellerine yönlendirdi. Gelecek üç yıl içinde yapılması planlanan 50 milyon $ yatırımla da motor ve jeneratör üretim kapasitesinin yüzde 50 arttırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Sözlerine dijitalleşme vurgusu ile devam eden Gamak Satış Müdürü Ercan Şenyurt; iş ortaklarına online satış platformunun tamamlanmak üzere olduğunu, firma içerisinde tüm diğer süreçlerin dijital dönüşüm stratejilerine uygun olarak şekillendiğini dile getirdi. 2021 yılının normalleşme ve atağa geçme konusunda bir geçiş yılı olacağını, geçen yıla göre çok daha hazırlıklı olduklarını söyleyen Şenyurt, pandemiden edindikleri tecrübeleri ve iş yapma tarzını yeni döneme entegre ettiklerini vurguladı.

Yeni dönemde büyümenin dijitalleşme ve teknoloji ile sağlanacağını söyleyen Şenyurt, artan verimlilik ve rekabet gücü ile Gamak 2021 yılına da imzasını atacaktır dedi.