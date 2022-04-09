banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!

Elektrik fiyatlarının tartışıldığı dönemde güneş panellerine ilgi arttı

Elektrik fiyatlarındaki artış, elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerine ilgiyi artırdı. Sektör temsilcisi Utku Korkmaz, geçen seneye göre güneş panellerine talebin 10 kat arttığını söyledi.

Ekonomi 09.04.2022, 11:42
Elektrik fiyatlarının tartışıldığı dönemde güneş panellerine ilgi arttı

Elektrik fiyatlarındaki artış, elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerine ilgiyi artırdı. Sektör temsilcisi Utku Korkmaz, geçen seneye göre güneş panellerine talebin 10 kat arttığını söyledi.

Dünya genelinde enerji fiyatlarındaki artış Türkiye’de hane halkında hissedilir duruma geldi. Vatandaşlar elektrik ihtiyacını maliyeti düşük şekilde karşılayabilmek için alternatif aramaya başladı. Güneş panelleri elektrik faturalarında düşüş sağlamanın yolu olarak görüldü. Elektrik üretiminde kullanılan güneş panellerine bu dönemde ilgi arttı.

Solarçatı CEO’su Utku Korkmaz, "Ülkemizde elektrifikasyona dönüşüm hızlanmakta, geçen seneye göre güneş panellerine talep 10 kat arttı" dedi. Güneş panellerine talep artışını elektrik fiyatlarındaki yüksek fiyatların tetiklediğini belirten Korkmaz, "Evlerde elektrik ihtiyacımız gün geçtikçe daha maliyetli oluyor. Elektrik fiyatlarının artması nedeniyle bireylerin güneş panellerine olan ilgisi artmış durumda. Türkiye’de toplam üretilen elektriğin yüzde 2’si güneş enerjisinden üretiliyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran daha yüksek. Türkiye’de 1 Ocak itibariyle elektrik fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Özellikle fiyat artışı nedeniyle güneş panellerine talebin geçen seneye göre 10 kat arttığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elektrifikasyon dönüşümünün hızlanması gerekiyor"

Panellerin kurulumunun müstakil evler için daha uygun olduğunu söyleyen Korkmaz, "Güneş panellerinin kurulumu daha çok müstakil evler için uygun. Yaklaşık 750 - 1000 TL civarında gelen bir elektrik faturasını, güneş panelleriyle üretilen 7-8 KW’lık bir enerji karşılayabilir. Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle elektrik tüketiminin 2 buçuk kat artması öngörülüyor. Elektrik fiyatıyla gelen farkındalık tüketimin artmasıyla katlanacak. Türkiye’de de elektrifikasyon dönüşümünün hızlanması gerekiyor" diye konuştu.

"Güneş panellerinden faydalanmak için yatay yapılaşmaya geçilmeli"

Korkmaz, "Günümüzde apartmanlar güneş panelleri kurulumu için uygun değil. Apartmanlarda panel alanları yeterli değil, apartmanlarda kurulacak paneller küçük, ortak elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Yüksek enerji ihtiyacı sebebiyle yeni yapılacak konutların yatay mimariyle yapılması da önem taşıyor. Yeterli panel alanlarının konutlarda olması gerekiyor. Güneş panellerinden faydalanmak için yatay yapılaşmaya geçilmeli" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de elektrik üretim maliyeti Avrupa’dan daha düşük"

Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle elektrik üretiminde avantajlı olduğunu da söyleyen Korkmaz, "Türkiye’nin güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretmesi konusunda büyük avantajı var. Konumu itibariyle Türkiye’de elektrik üretiminin maliyeti ışınımdan dolayı tüm Avrupa’dan daha ucuz. Türkiye konumu itibariyle Norveç, İsveç gibi ülkelerden çok avantajlı konumda yer alıyor. Türkiye’nin bu avantajı kullanması gerekiyor. Kendi elektriğimizi üretme konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Fiyat artışları bu dönüşüme sebep oldu" açıklamasında bulundu.

Öte yandan bahsi geçen firma Huawei ile iş birliğine gitti. İş birliği çerçevesinde Huawei evsel çözümleri şirket tarafından tedarik edilebilecek.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:44
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
17°
açık