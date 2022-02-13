banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

Elektrik fiyatları tüm dünyada artıyor

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bütün dünyada elektrik fiyatları artıyor. Elektrik fiyatlarındaki artış Portekiz’de yüzde 23, Japonya’da yüzde 14, Almanya’da yüzde 9, Avustralya’da yüzde 7, Belçika’da yüzde 6 ve İngiltere’de yüzde 4’ü buldu.

Ekonomi 13.02.2022, 11:34
Elektrik fiyatları tüm dünyada artıyor

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak bütün dünyada elektrik fiyatları artıyor. Elektrik fiyatlarındaki artış Portekiz’de yüzde 23, Japonya’da yüzde 14, Almanya’da yüzde 9, Avustralya’da yüzde 7, Belçika’da yüzde 6 ve İngiltere’de yüzde 4’ü buldu.

Türkiye Gazetesinin haberine göre, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde elektrik fiyatlarında petrol ve doğalgaz fiyatlarına bağlı olarak ciddi artışlar yaşanıyor. Güncel enerji fiyatlarının yer aldığı ElectricRate platformu verilerine göre, geçen yıl haziranda 13,7 dolar sent olarak ölçülen konutlarda bir kilovatsaat elektriğin fiyatı mevcut durumda 14,2 dolar sente yükseldi. İş yeri kullanıcıları için kilovatsaat başına 12,7 dolar sent oldu. Elektrik fiyatlarındaki artış; Portekiz’de yüzde 23, Japonya’da yüzde 14, Almanya’da yüzde 9, Avustralya’da yüzde 7, Belçika’da yüzde 6 ve İngiltere’de yüzde 4 oldu. Elektrik Mühendisleri Odası verilerine göre Türkiye’de hanelerin aylık elektrik tüketim miktarı 230 kilovatsaat. Yapılan zamlarla birlikte Türkiye’de elektriğin fiyatı 210 kilovatsaate kadar 9,9 sent, 210 üzerindeki miktar ise 15 sent olarak hesaplanıyor.

En rahatı İzlanda

Elektriğin dünyanın farklı yerlerinde ne kadara mal olduğu konusunda büyük farklılıklar var. İzlanda, elektriğini yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretirken, Çin’in elektriği neredeyse tamamen fosil yakıtlardan geliyor. Mısırlılar kilovatsaat elektrik başına sadece 2 sent harcarken, Danimarkalı haneler 34 sent ile neredeyse 17 kat daha fazla harcıyor.

En pahalısı Almanya

Almanya ve Bermuda, çok farklı sebeplerle en pahalı elektriğe sahip ülkeler arasında popüler ülkeler unvanını elinde tutuyor. Almanya’da, siyasi olarak belirlenmiş karmaşık vergiler, harçlar ve ek ücretler, fiyatın neredeyse yarısını oluşturuyor ve sonuç olarak Alman elektrik fiyatları son 20 yılda iki katından fazla arttı. Bermuda ise yüksek ithalat vergileri sebebiyle sadece 21 milkarelik küçük bir ada olarak, elektrik üretmeye yönelik herhangi bir girişimi olmadığından çok pahalı tüketiyor.

Ülkelerin bir birim elektrik için ödediği fiyatlara bakıldığında; 39 sent ile Almanya ilk sırada yer alıyor. 37 sentle Bermuda Adaları ikinci sırada yer alırken, 34 sentle Danimarka, 32 sentle Portekiz ve Belçika sıralamada en üstte yer alıyor. Elektrik fiyatları İrlanda ve Japonya’da 29 sent, Güney Kıbrıs’ta 28 sent, İngiltere ve İtalya’da 27 sent, Avustralya ve Lüksemburg’da 26 sent. ABD’de her eyalette farklılık göstermekle birlikte elektrik fiyatları kilovatsaat başına ortalama 14,11 sent seviyesinde seyrediyor.

En ucuzu petrol ülkeleri

En ucuz elektrik tüketen ülkeler olarak, özellikle de Venezuela, İran, Irak, Kuveyt ve Katar ile birkaç tanınmış petrol üreticisi ön plana çıkıyor. Büyük ham petrol rezervleri ve enerji ihracatçılarının durumu sayesinde bu ülkeler devasa ölçekli ekonomilerinden yararlanarak dünyadaki en ucuz elektrik fiyatlarından bazılarının keyfini çıkarmalarını sağlıyor.

Türkiye’de gelirin yüzde 6,4’ü elektrik faturasına gidiyor

Her ülkedeki haneler farklı ücretler alıyor, bu sebeple kilovatsaat başına 15 sent, bazıları için ucuz olabilirken diğerleri için çok pahalı olabilir. ABD’de sakinlerin gün boyunca elektrik tüketmek için günlük ücretlerinin yalnızca yaklaşık yüzde 1,24’ünü kullanmaları gerekiyor. Satın alınabilirlik, Avrupa ülkelerinde daha büyük bir zorluk. Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’ndeki hanelerin maaşlarının yüzde 8’ine kadar harcaması gerekiyor. Almanya’daki ortalama elektrik fiyatları dünyadaki en yüksek fiyatlar iken, ortalama elektrik faturaları, daha yüksek ortalama yıllık maaş seviyeleri sayesinde sakinlerinin maaşlarının sadece yüzde 5’ini oluşturuyor. Satın alma gücü paritesi (SAGP), verileri ortalama ücretler ve döviz kuru için ayarlayarak mal ve hizmet satın almak için benzer bir karşılaştırma sağlamak için kullanılır.

Türkiye’de ocak ayında 150 kilovatsaat olarak belirlenen alt kademe şubat itibarıyla 210 kilovatsaat olarak güncellenmişti. Ancak bu miktarın daha da artırılması hükûmetin gündeminde. Türkiye’de resmî verilere göre hane halkı ortalama geliri yıllık 69 bin 600, aylık 5 bin 800 lira. Aylık ortalama 300 TL faturası olan bir aile Türkiye’de günlük gelirinin yüzde 6,4’ünü elektrik harcamaları için kullanıyor.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 25 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 22 26
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 22 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Atletico Madrid 23 39
5. Barcelona 22 38
6. Villarreal 24 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 23 30
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 24 19
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11