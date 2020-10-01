Elektrik fiyatına yüzde 5.7 zam yapıldı

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen ve resmi gazetede yayımlanan bugünden itibaren geçerli tarifeye göre meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.6, ticarethanelerde ve sanayide kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.7 artırıldı.