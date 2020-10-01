Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen ve resmi gazetede yayımlanan bugünden itibaren geçerli tarifeye göre meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.6, ticarethanelerde ve sanayide kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.7 artırıldı.
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Elektrik fiyatına yüzde 5.7 zam yapıldı
Sanayi, ticarethane ve meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 5.6 ile yüzde 5.7 arasında zam yapıldı.
Ekonomi 01.10.2020, 10:27
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