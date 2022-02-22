Haber3.com'da yer alan habere göre; Hem vatandaşın hem esnafın belini büken elektrik faturalarına indirim geliyor. Milyonların beklediği düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yapılacak düzenlemeye değindi. Yeni uygulamanın 1 Mart itibariyle devreye alınacağını ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz."

FATURALARA NASIL YANSIYACAK?

Hanelerde aylık 210 kw saatlik bir kademe belirlenmişti. 210 kw saatin korunması bekleniyor. Fiyatlanma üzerinden yüzde 18 ile yüzde 10’luk bir indirime gidilmesi bekleniyor.

Bu hesaba göre; 290 liralık elektrik faturasının 240 liraya inmesi bekleniyor.

Bakkal ve işletmelerin en alt kademede kalacağı toplamda yüzde 25’lik bir indirim üzerinde duruluyor. Esnaflarla ilgili aylık 450 kw saatlik bir limitin belirlenmesi gerekiyor. 1250 liralık faturanın 940 lira civarına düşmesi yani yaklaşık 300 liralık bir indirim gelmesi bekleniyor.

Sivil toplum kuruluşları dernekler ve cemevlerine bakacak olursak cemevleri ticarethane statüsündeydi. Bunun konuta çevrilmesi ve daha indirimli bir tarifeden faturalandırılması bekleniyor.