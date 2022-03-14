banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Elektrik faturaları nasıl okunur?

Elektriğe gelen zamlar ve yeni düzenlemelerle birlikte vatandaşların kafası karışmaya devam ediyor. Birkaç kez değişen Kademeli Elektrik Tarifesinin birim fiyat uygulamasının limiti son olarak aylık 240 kWh olarak belirlendi. Faturalardan TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı. Peki, bu değişiklikler faturaları nasıl etkiliyor? Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, faturalarda yer alan kalemlerin nasıl okunacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomi 14.03.2022, 12:58
Elektrik faturaları nasıl okunur?

Elektrik faturaları her ay gündem konusu olmaya devam ediyor. Gelen zamlar ve yeni Kademeli Elektrik Tarifesi ile birlikte vatandaşların kafası daha da karışmış durumda. Vatandaşlar bir yandan tasarrufun yollarını araştırırken bir yandan da faturaların nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, faturalarda yer alan kalemlerin nasıl okunacağıyla ilgili detayları paylaştı. encazip.com’un açıklamasına göre, düşük kademeli elektrik faturalarında görülen tutarın yüzde 63’ü aktif enerji bedeliyken geri kalan yüzde 37’lik kısım ise dağıtım bedeli ile vergilerden oluşuyor. 

240 kWh üstünde yapılan tüketim 1,89 TL’den hesaplanıyor

Yılbaşından itibaren uygulanmaya başlayan Kademeli Elektrik Tarifesi ve dolar kurunun yükselmesi kaynaklı elektrik birim fiyatına yapılan zam, vatandaşın kafasını oldukça meşgul etti. Kademeli tarife limiti açıklandıktan sonra iki kez daha değişiklik yapıldı. Öncelikle ayda 180 kWh saat üzerinde elektrik tüketenlere uygulanacak yüksek birim fiyat uygulamasının limiti, faturaların çok yüksek gelmesi üzerine 210 kWh’e çekildi. Son olarak şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, birim fiyat uygulamasının limiti 240 kWh olarak belirlendi. Yeni Kademeli Elektrik Tarifesi ile ayda 240 kWh saat altında yapılan elektrik tüketimi 1,26 TL’den, 240 kWh üstünde yapılan tüketim ise 1,89 TL’den hesaplanmaya başlandı. Bu da günlük tüketimi 8 kWh’in altında kalan her elektrik abonesinin belirlenen limite göre alt kademede yer aldığını gösteriyor. Ocak ve şubat ayında kabarık gelen faturalar, kademe limitinin 240 kWh’e yükseltilmesiyle biraz olsun rahatlayacak gibi görünüyor.

Elektrik faturasındaki değişiklikler

Elektrik faturasındaki TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı. Faturadaki kalemler tüketim bedeli, dağıtım bedeli ve belediye tüketim vergisi olmak üzere üçe düşürüldü. Elektrik enerjisinin tüketiciye maliyetini ise birçok faktör etkiliyor. Aktif enerji bedeli belirlenirken hammadde maliyetleri ve işletme giderleri gibi birçok kalem etkili olurken dağıtım şirketlerinin giderleri için belirlenen oranda dağıtım bedeli, elektrik tüketim vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) de faturalara yansıtılan kalemlerden. Dağıtım bedeli, enerjinin tüketiciye taşınma maliyeti anlamına geliyor. Her elektrik dağıtım şirketi, abonelere elektrik iletmek üzere alt yapısını kendi hazırlıyor. İletim sistemindeki alt yapının kurulması, bakımı ve elektriğin ulaşımı dağıtım firmasının görevi. Bu hizmet karşılığında tahsil edilecek tutar ise EPDK tarafından ‘Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nce belirleniyor. Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, elektrik ve havagazı tüketim vergisinin oranı, vergiye tabi tüketilen elektrik ve havagazının satış bedeli üzerinden yüzde 5’idir. 1 Mart’ta Resmî Gazetede yayımlanan 5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mesken ve tarımsal sulama amaçlı elektrik teslimlerinde KDV oranı yüzde ise 8'e indirildi. Tüm bu kalemler toplanınca elektrik faturasını oluşturuyor. 

Tüketici elektrik faturasını anlayabilir mi

Tüketicinin elektrik faturasında gördüğü enerji bedeli, aktif elektrik ile dağıtım bedelinin toplamı, gerisi ise vergi kalemi olarak faturaya yansıyor. Elektrik faturasını anlamak için her kalemle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve aslında mevzuatı bilmek gerekiyor. Ancak elektrik tüketicileri encazip.com’u ziyaret ederek abone grubu bilgisi ile aylık tükettiği elektrik miktarını girip elektrik faturası hesaplama modülünden aylık elektrik faturasını hesaplayabilir. Ayrıca faturadaki her kalemi de ayrıntılı şekilde görebilir. 

Tedarikçi değişikliği faturaları rahatlatacak

Enerji Piyasası 2013’ten beri serbest, tüketiciler cep telefonu operatörü değiştirir gibi istediği elektrik tedarikçisine geçiş yapabiliyor. Ancak bu zamana kadar mesken aboneleri için tedarikçiler tarafından cazip fiyatlı teklifler sunulmadığından tedarikçi değişikliği daha çok iş yeri ve sanayi aboneleri için kârlıydı. 2022 yılının ilk çeyreğinde atılan birkaç adım, elektrik piyasasında canlanmaya neden olmaya başlarken tedarikçi firmalar mesken abonelerine de görece cazip fiyatlardan teklif sunmaya başladı. Yakında herkes elektrik tedarikçisini değiştirip daha cazip fiyattan elektrik kullanmaya başlayacak. 

#Elektrik #zam #fatura
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19