Elektrik dağıtım bedeline yüzde 16 zam yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak elektrik birim fiyatlarını açıkladı. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi encazip.com’un derlediği bilgilere göre elektrik fiyatları aktif enerji bedeli; konut, ticarethane ve sanayi için artış oranları sırasıyla yüzde 1,26, yüzde 2,82 ve yüzde 3,35 şeklinde oldu. Bunun yanı sıra son günlerde sıkça tartışılan dağıtım bedeline tüm bu abone grupları için yüzde 16 oranına zam yapıldı. Elektrik enerjisi bedeline yapılan artışın sınırlı kalması ve elektrik faturalarına yansıtılmakta olan enerji fonu bedelinin düşürülmesi ile tüketicilere yansıyacak artış oranı yüzde 6 oldu.

Bir önceki ay elektrik faturalarında dağıtım bedeli dahil, vergiler hariç birim fiyatı 0,6051 TL olarak gören ev tüketicileri bu ay birim fiyatı 0,6441 TL olarak görecek. İş yerleri için ise bu fiyat 0,7999 TL’den 0,8511 TL’ye yükselmiş olacak.

Elektrik birim fiyatı 1 TL’yi aştı, tedarikçi değiştirenler için 1,5 yıl önceki fiyatlar geçerli

Yapılan son artışla birlikte ev ve iş yeri tüketicileri geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 12 daha fazla elektrik faturası ödeyecek. Ancak elektrik tedarikçisini değiştirerek daha uygun tarifelere geçenler bu artışlardan çok daha az etkilenme şansına sahip. Yine EPDK tarafından alınan kararla 2021 yılında tedarikçi değiştirebilecek tüketicilerin alt tüketimini belirleyen serbest tüketici limiti 1200 kWh yıllık tüketim olarak belirlendi. Bu da aylık yaklaşık 79 TL elektrik faturasına karşılık geliyor. Yani en az 79 TL elektrik faturası ödeyenler tedarikçi değiştirerek zamlardan daha az etkileniyor. Özellikle kiloWattsaat başına elektrik birim fiyatı 1 TL’yi geçen iş yerleri böylece yüzde 17 oranına kadar daha ucuz fiyattan elektrik kullanabilirken, encazip.com verilerine göre 2019 yılının Ekim ayındaki birim fiyatlardan daha düşük fiyattan elektrik faturası ödeme şansını elde edebiliyor.

Tedarikçi değişikliği artık çok daha kolay

EPDK’nın tüketiciler lehine daha önceleri yaptığı bir diğer güncelleme ise tedarikçi değişikliği işlemlerini oldukça kolaylaştırmak oldu. Buna göre mesafeli sözleşmelerle evraksız olarak yapılabilen tedarikçi değişiklikleri işlemleri oldukça hızlanırken tüketiciler artık 5 dakikadan kısa bir sürede tedarikçi değişikliği yapabiliyor. Aynı zamanda tedarikçi değiştirirken ortaya çıkan yüksek evrak maliyeti de ortadan kalktığı için tüketiciler buradan da tasarruf etmiş oluyor.

26 milyon tüketici elektriği daha hesaplı kullanabilecek

encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, encazip.com olarak yeni yılda milyonlarca tüketicinin tasarruf etmesine aracılık etmeyi hedeflediklerini söylüyor: “Fiyatlardaki artışın yansıması, tedarikçi değiştiren tüketicilere çok daha sınırlı oluyor, şu anda serbest piyasadaki fiyatlara göre tedarikçi değiştiren özellikle iş yeri tüketicileri geçen yılın Ekim aynın fiyatlarından daha düşük fiyatlarla elektrik kullanabiliyor. EPDK’nın serbest tüketici limitlerini düşürmesiyle de tedarikçi değiştirebilen tüketicilerin sayısı önemli seviyede arttı ve artık yaklaşık 26 milyon tüketici artık elektriği daha hesaplı kullanabilecek, fiyat artışlarından daha az etkilenecek. Tüketiciler mutlaka serbest piyasa fiyatlarını ve elektrik tedarikçilerini takip ederek daha ucuz birim fiyattan elektrik kullanmayı alışkanlık haline getirmeli” şeklinde konuştu.

*Tüm birim fiyatlar, Ulusal Elektrik Tarifesi dağıtım sistemi kullanıcıları AG (alçak gerilim) baz alınarak hesaplanmıştır.

encazip.com hakkında

2013 yılında kurulan encazip.com, ücretsiz, tarafsız bir karşılaştırma ve internetten elektrik tedarikçisi değiştirme servisidir. Tüketicilere doğru bilgiler ve güncel veriler ile elektrik tedarikçilerinin tarifelerini saniyeler içinde karşılaştırarak en cazip elektrik tedarikçisini bulmalarını sağlayan encazip.com, kolayca tedarikçi değişikliği işlemlerini gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Çağada Kırım ve Onur Orakçıoğlu tarafından kurulan şirketin ortakları arasında uluslararası yatırımcılardan oluşan Cazip Enerji Holdings Limited bulunuyor.