Elektriğe zam kapıda!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan son kararla aylık 80 bin TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen mesken hariç tüm abone grubu tüketicileri ulusal tarife sisteminden çıkarılacak. Bu da bu tüketicilerin elektrik fiyatlarının 1 Temmuz itibarıyla yüzde abone grubuna göre 86’ya kadar zamlanması anlamına geliyor.

Paraanaliz'de yer alan habere göre, EPDK son aldığı kararla Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin kapsamını genişleterek mesken abone grubu hariç yıllık 1 milyon kilovatsaat elektrik tüketimine düşürdü. Bunun tüketiciler için anlamı ise şöyle; aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik tüketimi yapan tüketicilerin elektrik fiyatları artık tarife ile değil, elektrik spot piyasa fiyatları üzerinden belirlenecek. Bu da ilk aşamada 1 Temmuz’dan itibaren bu grupta kalan tüketicilerin elektrik fiyatlarının yüzde 86’ya kadar zamlanması anlamına geliyor.

NEREDEYSE İKİYE KATLANACAK

Düzenlemenin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesiyle artık aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketicilerin elektrik fiyatı, spot piyasa fiyatlarına, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) için ödenen tutar ve onun üzerine yüzde 9,38’i oranında katsayı eklenerek oluşturulacak. Mevcut beklentilere göre Haziran ayı spot piyasa elektrik fiyatı 3 TL olacak. Spot piyasa elektrik fiyatlarının Temmuz ayında 3,2 TL olması beklenirken eklenecek katsayı ile birlikte bu tüketicilerin elektrik fiyatı 3,5 TL olacak. Bu da enerji bedeli için sanayide yüzde 71, ticarethanelerde (iş yerlerinde) ise yüzde 86 zam anlamına geliyor.

AYLIK ZAMLAR YOLDA

Bu bir taraftan artık 80 bin TL üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketicilerin elektrik fiyatlarının her ay güncellenmesi anlamına gelirken makroekonomik koşullar ve küresel enerji fiyatları göz önünde bulundurulduğunda fiyatlara, her ay zam gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu segmentteki elektrik tüketicileri ise üretimin ve tüketici ürünlerinin bel kemiğini oluşturduğundan fiyat artışları kaçınılmaz olarak tüm tüketici ürünlerine yansıyacak.