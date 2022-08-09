‘Elden Ele Değil Kalpten Kalbe’ aşure ikramı

Perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, Aşure Günü vesilesiyle müşterilerine aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bolluk ve bereketi temsil eden Aşure Günü vesilesiyle 8 Ağustos Pazartesi günü mağazalarında müşterilerine aşure dağıtımı gerçekleştirdi. CarrefourSA İcra Kurulu Üyeleri de Maltepe’de bulunan CarrefourSA mağazasındaki etkinliğe katılım göstererek müşterilerine aşure ikram etti.

Maltepe’de bir AVM’de bulunan CarrefourSA’da gerçekleştirilen etkinliğe İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Handan Karakuş ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı katıldı. Birlik, beraberlik ve dayanışmayı hatırlatan bu geleneği sürdürmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak gören CarrefourSA, her evde bu özel günün atmosferini yaşatmak için tüm mağazalarda geçerli avantajlı fiyatlarla aşurelik ürünleri müşterilerine sunuyor.

Fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, kuru incirden kuş üzümüne kadar tüm aşurelik ürünler bütçe dostu fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Aşure ayı süresince markanın mağazalarında aşure ikramları devam ederken, aşure kataloğundaki ürünler için uygulanan çok özel fiyatlar, 12 Ağustos Cuma gününe kadar geçerli olacak.