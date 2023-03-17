Elchin Ibadov, YASED’in yeni başkan yardımcısı oldu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) 16 Mart tarihinde gerçekleştirilen 42’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, SOCAR Türkiye CEO’luğu görevini vekaleten üstlenen Elchin Ibadov, YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye’nin CEO’luğu görevini vekaleten yürüten Elchin Ibadov, YASED’in gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek.

Yapılan açıklamaya göre, Elchin Ibadov, yeni dönemde YASED Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, YASED’in Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlama hedefi doğrultusunda, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve öngörülebilir bir yatırım ikliminin oluşturulması için çalışmalarını sürdürecek.