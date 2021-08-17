Elazığ’dan 18 kente 12 milyon yavru sazan balığı gönderildi

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’ne 400 bin sazan yavrusu bırakıldı. Ayrıca balıklandırma programı kapsamında baraj ve göllere bırakılmak üzere 18 kente 12 milyon yavru sazan balığı gönderildi.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından balıklandırma programı kapsamında etkinlik düzenlendi. Keban ilçesinde düzenlenen etkinlikte Keban Baraj Gölü’ne 400 bin adet sazan yavrusu bırakıldı. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde ilk kez üretilen 12 milyon yavru sazan, hazır bekletilen tırlara yüklendi. İl Müftüsü Selami Aydın’ın dua etmesiyle birlikte tırlar 18 farklı kentteki baraj ve göletlere yavru sazanları nakletmek üzere yola çıktı. Her yıl düzenli olarak bakanlığın iç suları balıklandırma projesi kapsamında göl ve göletlere balık bırakıldığı kaydedildi.

Bu yıl ilk kez üretime geçerek ve hedeflerinin üzerine çıkarak 12 milyon yavru sazan balığı ürettiklerini dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, “Bizler sadece yetiştiricilik değil, aynı zamanda sahip olduğumuz bu su kaynaklarında 17 tane aktif kooperatif marifetiyle 110 tane tekne ile yıllık yaklaşık 500 ton civarında sazan balığı avlamak suretiyle yine iç piyasaya sürüyoruz. Bu avcılık yoluyla yapılan balıkçılığı geliştirmek ve buradaki kazancı arttırmaya yönelik daha önceden uzun yıllardır DSİ uhdesinde yürütülen bu yavru balık üretim tesisleri geçen yıl itibariyle bakanlığımızın protokolüyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne devri yapıldı. Bu süre zarfında bugüne kadar bu üretimi gerçekleştiren DSİ teşkilatına teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk başladığımız üretimde bakanlığımızın bize hedef olarak koyduğu 10 milyon yavrunun üzerinde üretim yaparak 12 milyon üretimi gerçekleştirdik. 400 bin yavruyu Keban sularıyla buluşturduk. Akabinde 18 kente de bu üretim tesislerinde üretilmiş olan yavru sazanları, o illerdeki baraj ve göletlere aktarmak kaydıyla nakillerini gerçekleştireceğiz” dedi.

7 bölgede ürettikleri yavru balıkları, 73 ildeki 900 kaynağa bıraktıklarını belirten Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, “Özellikle kırsalda yaşayan insanların hem geçim kaynaklarını temin edebilmeleri hem de bir istihdam oluşturmaları ülke ekonomisine katkı sağlaması alanında çok önemlidir. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili farklı ekoloji bölgelere sahip olan, bünyesinde de çok önemli türleri barındırmaktadır. Bu türlerin bu kaynaklarda devam etmesi bizim için çok önemlidir. DSİ Genel Müdürlüğü uhdesinde olan Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Bolu, Amasya, Edirne ve İzmir bölgelerinde bulunan bu su ürünleri üretim tesislerinde ürettiğimiz bu balıkları 73 ilde 900 kaynağa bırakarak, bunların hayatını devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Hasan Akbulut ise, “Keban Baraj Gölü, sadece enerji ihtiyacımızın yanı sıra burada üretilen balıklar vesilesiyle de ihracat kalemimizde önemli bir rol oynamaktadır. Bugün ilçemizdeki su ürünleri yetiştirme alanında yaklaşık 12 milyon yavru sazanı burada hem barajımıza hem de farklı kentlere göndereceğiz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Törene, İlçe Kaymakamı Hasan Akbulut, İl Tarım Müdürü Turan Karahan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İl Müftüsü Selami Aydın ile kurum müdürleri katıldı.