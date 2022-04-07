banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'ye rekor bonservis!
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'ye rekor bonservis!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!

Elazığ’da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi

Elazığ’da 2022’nin ilk 3 ayında 83 ülkeye toplam 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Ekonomi 07.04.2022, 15:58
Elazığ’da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi

Elazığ’da 2022’nin ilk 3 ayında 83 ülkeye toplam 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olan 335 milyon 893 bin dolar seviyesinde kapatan Elazığ, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış başarısı gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan raporda 2021 yılının ilk üç aylık döneminde 72 milyon 340 bin dolar ihracat yapan Elazığ, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde ise 98 milyon 976 bin Dolar ihracat ile yükselişini devam ettirdiği görüldü.

“Hedefimiz 1 milyar dolar ihracat yapmaktır”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye’nin ihracat rakamları raporunu değerlendirerek, “Elazığ iş dünyası 2021 yılında cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırarak 335 milyon 893 bin dolar ihracat ile dikkat çekmişti. Bu yılın ilk üç aylık ihracat rakamlarına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 daha fazla ihracatımızın olduğu görülüyor. 100 milyon dolara yakın ihracatın gerçekleştirildiği bu üç aylık dönem istikrarlı bir artışın olduğunu göstermektedir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz ihracatının yükseltilmesi hususunda çok önemli projeler yürütmekte ve oda bünyesinde DAİB, Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi ve TOBB İhracat Ofisi gibi birimlerle süreci desteklemekteyiz. Her platformda Elazığ ihracat potansiyelinin 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bunu kendimize hedef olarak koyduğumuzu ifade ediyoruz. İlimiz iş dünyasının kapasitesi, üretim çeşitliliği, ürün kalite ve dünya piyasalarında rekabet edebilme nitelikleri, iş dünyamızın ihracat iştahı ve şehrin potansiyeli 1 milyar dolar ihracat hedefinin çok uzak olmadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda yapılan ve birçoğu üretim aşamasına gelen Tekstil ve Konfeksiyon tesislerimizin tam kapasiteye ulaşmaları ile birlikte bu yıl ihracatta kendi rekorumuzu kıracağımızı umut ediyorum. Dünya piyasalarını derinden sarsan pandemi ve bu sürece katkı sağlayan savaş süreçleri başta enerji olmak üzere üretim, tedarik ve tüm süreçleri olumsuz etkilemektedir. Böylesine zor bir süreçte ilimiz ihracatındaki istikrarlı yükseliş verilen mücadelenin ve iş dünyamızın kararlılığını göstermektedir. Ben bu vesile ile her bir işletmemizi yürekten kutluyor ve alkışlıyorum” dedi.

İhracatta ABD ilk sırada

Başkan Arslan, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde 83 ülkeye Elazığ’dan doğrudan ihracat yapıldığını belirterek, “İhraç ürünlerimizde ilk sırayı 88 milyon 460 bin dolarla madencilik ürünleri ve yapı malzemeleri alıyor. Bunu sırayla 5 milyon 410 bin dolarla mobilya, 1 milyon 753 bin dolarla kimyevi maddeler sanayi, 1 milyon 33 bin dolarla su ürünleri, 946 bin dolarla iklimlendirme sanayi izliyor. İhracatımızda ABD 22 milyon 866 bin dolar ile ilk sırda bulunurken, Çin 18 milyon 188 bin dolar, İsveç 12 milyon 278 bin dolar, Güney Kore 5 milyon 613 bin dolar, Hollanda 5 milyon 546 bin dolar, Japonya 5 milyon 408 bin dolar ile takip ediyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak halen ihracat yapmamış ancak potansiyeli olan her bir işletmemize ulaşarak sürece dahil etmek için yoğun bir gayret göstermekteyiz. Konu hakkında bizlerden danışmanlık hizmeti almak isteyen her bir üyemizin Odamızla iletişim sağlaması ve destek almasını beklemekteyiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak 05:02
Güneş 06:31
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
21°
hafif yağmur