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Elazığ’da ikinci el eşyacı ve spotçular, öğrencileri bekliyor

YAŞANAN DEPREM VE AKABİNDE YAŞANAN PANDEMİ NEDENİYLE 44 BİNDEN FAZLA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN BULUNDUĞU ELAZIĞ'DA, İKİNCİ EL VE SPOT EŞYA SATAN ESNAFLAR, İŞ YERLERİNE MALZEMELERİ DOLDURARAK ÖĞRENCİLERİ BEKLEMEYE BAŞLADI

Ekonomi 28.08.2020, 11:13
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Elazığ’da ikinci el eşyacı ve spotçular, öğrencileri bekliyor

Fırat Üniversitesini 7 bin 164 öğrencinin tercih etmesiyle, Elazığ’da ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, ev bulmada sıkıntı olmasına rağmen az da olsa iş yapmak için öğrencileri beklemeye başladı.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası eğitim ve öğretimde uzaktan eğitime geçildi. Hemen akabinde tüm dünyada olduğu Türkiye’de de korona virüs (Covid-19) salgını baş gösterdi, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da eğitim uzaktan yapıldı. Salgın nedeniyle üniversitelerde 1 Ekim’den sonra yüz yüze eğitim ihtimalinin yüksek olması nedeniyle ikinci el ve spot eşya satıcıları hareketlendi. Elazığ’da Fırat Üniversitesini 7 bin 164 öğrencinin tercih etmesiyle ikinci el eşya ve spot satan esnafları hareketlendirdi. Depremde kentte yaklaşık 20 bin evin hasar görmesi nedeniyle öğrencilerin büyük bir bölümünün yurtlara yerleşecek olmasına rağmen ikinci el eşya satışının olacağını düşünen esnaflar, hazırlıklarını yaptı.

“Okullar açılmazsa bizim için sıkıntılar tekrar devam edecek”

Elazığ’da yaşanan deprem ve sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası üniversitelerin açılmasını heyecanla beklediklerini dile getiren ikinci el satıcısı Selami Yeğen, “Her sene olduğu gibi bu sene yine hazırlıklarımızı yaptık. Bu sene inşallah hayırlısı olur. Okulların açılma sürecinde bir değişiklik olmazsa öğrenciler tekrar gelecek. Pandemi sürecinde sıkıntılar vardı ama Elazığ için deprem zamanı çıktı bu sıkıntıdalar. Ancak öğrencilerimiz kayıt yapmaya geldikleri zaman satışlarımızla birlikte sezonumuz açılırsa güzel olur. Bizler de hazırlıklarımızı yaptık. Sıkıntı, Elazığ esnafı için depremden bu yana başladı ve tabi ki pandemi de etkiledi. Eğer okulların açılmasında bir sıkıntı olursa bizim için sıkıntılar tekrar devam edecek” dedi.

Fiyatların önceki senelere göre arttığına dikkat çeken Yeğen, “Hem akademik personelin hem de öğrencilerin olduğu bir müessesenin açılmasını isteriz. Yani bu süreç herkes için faydalı olacaktır. Fiyatlar ise geçen seneye oranla yüzde 15 ile 20 artmış diyebilirim. Çünkü piyasanın geneli arttığı zaman bizi de etkiliyor. Beyaz eşyadan koltuk takımlarına, halılara ve perdelere varan her şey var. Bir ev için ihtiyaç olabilecek her şey var. Ürün kalitesine ve ihtiyaca göre bir ev, 3 ile 4 bin lira arasında döşenir” dedi.

“Öğrenciler gelirlerse memnun oluruz çünkü satışlarımız başlar”

Covid-19 salgınından dolayı sıkıntı çektiklerini ifade eden esnaflardan Semih Urhan ise yakın zamanda okulların açılması ile işlerinin iyiye gideceğini belirterek, “Öğrenciler önümüzdeki ay gelecek, bizler de onları bekliyoruz. Korona virüsten dolayı sıkıntılar yaşadık, dükkanlarımızda ve depolarımızda eşyalarımız bayağı birikti. Öğrenciler gelirlerse memnun oluruz çünkü satışlarımız başlar. Bizim dükkanlarımız üniversite sokağında olduğu için öğrencilere satış yapıyoruz, vatandaşlar da alıyor. Elimizde elbise dolapları, kanepeler, buzdolapları, çamaşır makineleri ve oturma grupları gibi bir ev için olabilecek her şey mevcut. Bir ev 2 bin 500 lira arasında bir fiyata dizilebilir. Fiyatlar konusunda bizler de yardımcı oluyoruz, oluruz da. Fiyatlarda yükselme oldu. Biz de fazla fark etmedi ama ister istemez arttı” diye konuştu.

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