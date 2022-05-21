banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
DSÖ acil toplanıyor!
DSÖ acil toplanıyor!
Türk donanmasının hayalet gücü
Türk donanmasının hayalet gücü
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı

Elazığ’da iki kafadar kafe açıp enflasyona inat fiyatları yarı yarıya indirdi

Elazığ’da el ele vererek bir kafe açan genç girişimciler, fiyatları enflasyona inat yarı yarıya düşürdü.

Ekonomi 21.05.2022, 12:54
Elazığ’da iki kafadar kafe açıp enflasyona inat fiyatları yarı yarıya indirdi

Elazığ’da el ele vererek bir kafe açan genç girişimciler, fiyatları enflasyona inat yarı yarıya düşürdü.

Elazığ Fırat Üniversitesi’nde öğrenci olan iki arkadaş, hayallerindeki işletmeyi açmak için el ele verdi. Beden eğitimi öğretmenliği son sınıf öğrencisi Ali Rıza Çelik ve Furkan Pekocak, kahve lezzeti açısından Elazığ’da bir yenilik yapmak için açtıkları kafede genç yaşta esnaf olmanın gururunu yaşadı. Uzun yıllar hizmet sektöründe çalıştıktan sonra kendi kafelerini açan iki arkadaş, fiyatları da enflasyona inat öğrencilere yönelik ayarlayarak yarı yarıya indirdi. Aynı zamanda müşteriler için mod etiketi tasarlayan arkadaşlar, gelen müşterilerin hem kahve içip hem de o anki ruh hallerinin modlarını bardakta görebilmeleri için etiketler seçtiklerini kaydetti.

"Normal kafelere nazaran fiyatlarımızı gayet ucuz tuttuk"

Kafelerinin öğrenci dostu bir mekân olduğunu ifade eden Ali Rıza Çelik, “Beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Artık Elazığ’ın ihtiyacı olan bir işletme açmamızın zamanının geldiğini düşündük. Düşündük ki hiç al geç kahvecisi tarzında bir şey yok. Bu bizim daha önceki yıllarda da planladığımız bir şeydi. Kahve lezzeti açısından Elazığ’ın çok ihtiyacı olduğunu düşündük. Kafe sektörlerinde de çalıştığımız için en azından kahvenin tatlarını biliyoruz. Sonra The Drink House’u açmaya karar verdik. Bayağı güzel oldu, Elazığ’ın bu ihtiyacını karşıladık. Normal kafelere nazaran fiyatlarımızı gayet ucuz tuttuk. Biz de öğrenci olduğumuz için öğrencilerin ceplerini düşünerek hareket etmeye karar verdik. Öğrenci arkadaşlarımız için bu planımız ekonomi dostu oldu. Fiyatlarımız dışarıdaki kafelere oranla yüzde 50 daha düşük. Talebimiz oldukça iyi özellikle öğrenci arkadaşlarımız bayağı rağbet gösteriyor. Fiyatlarımız da öğrenci arkadaşlara iyi geldi" dedi.

"Biz fiyatları yüzde 50 düşük tutmak istedik"

Kendi dükkânını açtığı için gurur duyduğunu aktaran Furkan Pekocak da, "Beden eğitimi öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Aslında böyle bir şeyi düşünüyorduk. Elazığ’a bir yenilik katmamız gerekiyordu. Bunu nasıl yaparız, nereye yaparız, kaynağı ve fikri nereden buluruz diye düşünürken aklımıza böyle bir fikir geldi. Biliyorsunuz öğrenciyiz, bütçemiz kısıtlıydı ve bu kısıtlı bütçeyle bize ancak bu kadar tatlı ve güzel bir mekân açabilmek nasip oldu. Her öğrencinin de hayalidir kendi mekânının olması. 12 yıldır hizmet sektöründeyim ama ilk defa kendi işimi yapıyorum. Her sabah şu kapıdan girdiğimde gurur duyuyorum. Burası benim mekânım artık ben bir patronum diyorum. Çok güzel patronlarım vardı ama buraya geldiğim zaman bir farklı hissediyorum. Başta da dediğimiz gibi öğrenciyiz, fiyatları da öğrencilere yönelik yapmak istedik. Diğer sektörlerde veya diğer kafelerde fiyatlar nereden baksanız yüzde 50 daha fazla. Biz fiyatları yüzde 50 daha düşük tutmak istedik. Hem enflasyonu düşünüp enflasyona inat olmak istedik. Türk milleti biraz inattır. Fiyatları yarı yarıya düşürdük. Ekstra bir konsept de düşündük, gelen müşteriler hem kahve içsinler hem de o anki ruh hallerini, modlarını bardakta görsünler diye etiketler seçtik. Etiketler tasarladık ve isterlerse bu etiketleri kendileri seçebiliyorlar. Sosyal medya üzerinden bize kendi etiketlerini yazıyorlar. Biz de bardaklarının üzerine yapıştırıyoruz. Eğer kurtarıyorsa enflasyona inat bir şeyler yapılması gerekiyor. Türk kahvesi, dışarıda 15 liradan satılırken bizde 8 lira, milkshake dışarıda 25-30 lira arasında satılıyor, biz bunu 15 liradan müşterilerimize sunuyoruz. Portakal suyu dışarıda 25 lira bizde 15 lira. Frozen içecek marka yerlerde 25-30 lira civarında biz de bunu 15 liradan satıyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Galatasaray 38 52
11. Sivasspor 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 35 48
13. Gençlerbirliği 35 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık