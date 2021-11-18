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Elazığ’da fabrika gibi okul: Öğretmen ve öğrenciler el ele verdi hijyen malzemesi üreterek 3 milyon lira ciroya ulaşıldı

Elazığ’da öğretmen ve öğrenciler korona virüs salgınıyla birlikte okulda hijyen malzemeleri üreterek 1,5 yılda toplam 2 milyon 997 bin 665 lira ciroya ulaştı.

Ekonomi 18.11.2021, 13:03
Elazığ’da fabrika gibi okul: Öğretmen ve öğrenciler el ele verdi hijyen malzemesi üreterek 3 milyon lira ciroya ulaşıldı

Elazığ’da öğretmen ve öğrenciler korona virüs salgınıyla birlikte okulda hijyen malzemeleri üreterek 1,5 yılda toplam 2 milyon 997 bin 665 lira ciroya ulaştı.

Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Nisan 2020 ayında kurulan kimya ve metal teknolojisi alanlarında temizlik ve hijyen malzemeleri üretilmeye başlandı. Bölümlerde 4 öğretmen ve 10 öğrenci tarafından üretime geçildi. Okulda üretilen toplam 495 bin 899 litre hijyen malzemesinden 1,5 yılda 2 milyon 997 bin 665 ciroya ulaşıldı. Üretilen malzemeler Bingöl ve ilçeleri başta olmak üzere çevre illere de gönderilirken sıvı sabun, el dezenfektanı, çamaşır suyu, kireç çözücü gibi toplam 11 çeşit üretilen hijyen malzemesinden elde edilen gelirin bir kısmı alanda çalışan öğretmen ve öğrencilere dağıtılıp kalanı ise okulun ihtiyaçları için kullanılıyor.

11 çeşit ürün üretiliyor

Böyle bir başarıyı elde etikleri için mutlu olduğunu aktaran Elazığ Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alican Polat, "Ülkemizde özellikle kimya bölümünde üretim yapan okullarımızın olduğunu öğrendik. Bizde bu üretim sürecine katılma noktasında girişimlerde bulunduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık 200 bin lira yatırım bedeliyle Kimya Teknolojisi alanımızda üretim atölyemizi geçen yıl Nisan ayında kurmuş olduk. Özellikle pandemi sürecine de büyük katkı sağlamış olduk. Dolayısıyla pandemide kullanılan başta el dezenfektanı ve diğer temizlik, hijyen ürünleri okullarımızın ciddi bir ihtiyacı haline geldi. Biz de okul olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarımızın ihtiyaçları başta olmak üzere ilimizde diğer kamu kurumlarını ve yine çevre illerden Bingöl, Tunceli taleplerini karşılama noktasında büyük bir gayret gösterdik. 11 çeşit ürün üretiyoruz. Bu ürünler içerisinde sıvı sabun, el dezenfektanı, çamaşır suyu, kireç çözücü gibi mevcut. Ürün çeşitliliğimizi bu şekilde koruyarak, geliştirerek devam ettireceğiz" dedi.

"Kurumların taleplerine cevap veriyoruz"

Alanın yaklaşık 2 sene önce kurulduğunu aktaran kimya bölüm şefi Mustafa Baltacı ise "Okulumuzda bir döner sermaye kuruldu. Bu döner sermaye kimya bölümü tarafından şu anda yürütülmekte. Kimya bölümü olarak şu anda 14 çeşit ürün yelpazesi sunmaktayız. Bu ürünlerimizi Elazığ bölgesi, Tunceli ve Bingöl olmak üzere civar illere de vermek şartıyla şu anda üretimlerimize devam etmekteyiz. En başta pandemi döneminde el dezenfektanı gündemdeydi ve el dezenfektanı yoğunluğu vardı, fakat şu ara el dezenfektanı yoğunluğu azaldı. Sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, köpük sabun, cam sil, tuvalet temizleyici gibi ürün yelpazemizde vardır. Kurumsal olarak çalıştığımız için genelde kurumların kullanabileceği ürünleri daha çok yapmaya çalışıyoruz. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve cezaevi gibi kurumların talepleri geldiği sürece cevap veriyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler harçlıklarını da çıkarıyor

Üretim yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten lise öğrencilerinden Taha Demir, "Genel yüzey temizleyici, sıvı sabun, anti bakteriyel sıvı sabun, çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerini üretiyoruz. Buradan Elazığ’a yakın illere de temizlik malzemelerini gönderiyoruz. Burada çalışarak para da kazanıyoruz. Bu şekilde ailemiz destek de oluyoruz. İlk başta malzemeleri hazırlıyoruz. Siles, gliserin gibi ürünler makinenin içinde karışımla birlikte belli bir saat karıştıktan sonra hazır oluyor. Daha sonra biz bidonlara doldurup kapaklanıp hazır bir şekilde yerlerine koyuyoruz. Pazartesi günleri de kamyon ve pikaplara yükleyip gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Miray Karataş da, "Hocalarım buraya gelmemi çok istedi. Burada sıvı sabun, el dezenfektanı, genel yüzey temizleyici, çamaşır suyu, kireç çözücü, cam sil gibi ürünler üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler bazı aşamalardan geçtikten sonra ben doldurulacak bidonların üzerine etiket yapıştırıp ve dolum işlemini yapıyorum" ifadelerini kullandı

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