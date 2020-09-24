Elazığ’da çiftçiler şeker pancarı mesaisinde

Elazığ Şeker Fabrikası’nda 82 köyden bin 356 çiftçinin ürettiği şeker pancarının alım kampanyasının startının verilmesiyle birlikte, tarlalarda yoğun hasat mesaisi başladı. Pancar hasadına başlayan çiftçiler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da çiftçinin önemli bir gelir kapısı olan şeker pancarının hasat zamanı geldi. Şeker fabrikasının da alım kampanyasını başlatmasıyla birlikte pancar tarlalarında mesai başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler, tarlalarda modern tarım teknikleri ile pancar sökümünü yaparak, traktörlerle fabrikaya götürüyor. Pancarın geçtiğimiz seneye göre bu sene tonaj olarak daha iyi olduğunu belirten çiftçiler, yağışın az olması nedeniyle de bazı tarlalarda pancarın sert olduğunu ve verimin düştüğünü aktardı.

Elazığ Şeker Fabrikası için bu sene Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır’da 82 köyde bin 356 çiftçi ile 42 bin 896 dekar alana 280 bin ton kota pancar sözleşmesi yapıldığı, ancak beklenen üretimin 240 bin ton olduğu aktarıldı. Üretilen pancarın yaklaşık 4 ay sürecek işlenmesi sonrasında 28 bin ton kristal şeker, 8 bin 500 ton melas ve 60 bin ton yaş küspenin elde edilmesinin planlandığı öğrenildi.

“Bu sene tonaj olarak pancar daha iyi”

3 gün önce pancar hasadına başladıklarını anımsatan çiftçi Rahim Tokman, “Şeker pancarında 40 dönümlük bir ekim yaptık. Bu sene tonaj olarak pancar geçen seneye göre daha iyi. Bu seneki fiyatlar açıklanmadı. Geçen sene pancarın tonajını 300 TL’den sattık. Bizim ektiğimiz alan 40 dönüm ve hasat işçiliği yaklaşık 8 gün sürer” dedi.

Tonaj olarak iyi olan pancarın yağışların az olması nedeniyle olumsuz etki de bıraktığını dile getiren Tokman, “Bazı tarlalarda ürünler tıkız (sert) oldu. Pancarlar olmadı, tohumlar çürüdü. Bu sene bizim burada 150 ile 300 ton pancar bekliyoruz. Bizim buralara sulama teşkilatı gelmedi. Bunun üzerinde çalışılması lazım. Çünkü bu ovanın bir an önce sulamaya kavuşması lazım” diye konuştu.