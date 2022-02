Elazığ TSO’da tahkim ve arabuluculuk hizmeti başladı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi hizmete açıldı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 2021 yılında kurulan TSO Tahkim ve Arabuluculuk merkezi hizmete açıldı. Açılan merkezde ticari uyuşmazlıklar, yaşanabilecek uyuşmazlıkların giderilmesinde önemli rol oynayacak merkezde ilk anlaşmazlık heyete sunularak çözülecek, Elazığ TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin iş dünyası için çok değerli olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan "Arabuluculuk, uyuşmazlık içerisinde olan tarafların, tarafsız profesyonel bir arabulucu yardımıyla sorunlarının çözümlenmesi ile birlikte müzakere ettikleri ve çözüm önerileri geliştirdikleri bir alternatif çözüm yönetimidir. Arabuluculuk sisteminin yargı yoluna göre daha hızlı ve ekonomik olması, sürecin tarafların istedikleri doğrultuda ilerlemesi, arabuluculuğa başvurmakla mahkemeye gitme hakkının kaybedilmemesi, süreç sonunda yapılan anlaşmanın mahkeme kararına eşdeğer olması ve gizlilik ilkesine özellikle önem vermesi nedeniyle arabuluculuk özellikle ticari uyuşmazlıklarda, iş hukuku uyuşmazlıklarında ve tüketici uyuşmazlıklarında başvurulan bir yöntemdir. Bir uyuşmazlığın mahkemeler yerine uyuşmazlık konusunda uzman kişilerce çözüme kavuşturulması usulü olan tahkim, ülkemiz ve tüm dünyada kabul edilen önemli alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. İş dünyamızın ticari uyuşmazlıklarının ekonomik, gizli, hızlı ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla odamız bünyesinde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi 2021 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Merkezimiz TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile işbirliği içerisinde hizmet vermektedir” dedi.

Arabuluculuk merkezine ilk gelen başvurunun iki üye arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlık konusu olduğunu aktaran Arslan, "Bilirkişi heyeti inşaat işlerinin değerlendirmesi amacıyla bütün belgeleri karşılıklı taraflardan isteyerek çalışmalar yapmış konuyu detaylandırmak amacıyla yapılacak olan ve mevcut olan bütün imalatları metraj maliyet ve proje anlamında incelemiştir. Detaylı bir çalışmayla ve sonuç raporu düzenlenmiştir. Tarafların temsilcileri odamız tahkim ve arabuluculuk merkezinde müteaddit oturumlarda bir araya gelerek uzlaşma için görüşmeler yapılmıştır. Odamızın ve iş dünyamızın bu iki saygın kuruluşunun çok kısa bir süre içerisinde tüm anlaşmazlıkları ortadan kaldırarak iş verimliliklerine odaklanmaları öncelikli beklentimiz ve hedefimizdir. Her iki işletmemizin göstermiş olduğu iyi niyet ve çözüm odaklı duruşları için teşekkür ediyorum. Sürecin bir an önce tamamlanarak her iki tarafında asgari müştereklerde buluşacağı bir çözüm temenni ediyor, sürecin doğru işlemesi için yoğun gayret gösteren her iki tarafın temsilcileri ve Elazığ TSO tahkim ve arabuluculuk merkezimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.