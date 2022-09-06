Elazığ TSO kalitede başarısını sürdürüyor

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kalite Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş tarafından Elazığ TSO’da bir gün süren TSE-EN-ISO 9001:2015 belge yenileme tetkiki başarıyla tamamlandı.

Elazığ TSO gözetim tetkiki oda meclis toplantı salonunda Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Zülfü Altıntaş, Genel Sekreter M. Mehmet Karabulut, birim müdürleri ve oda personellerinin katılımı ile yapıldı. Gözetim öncesi açılış toplantısında bir değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Zülfü Altıntaş, TSE’nin üye memnuniyetinin artması ve odanın sürekli kendini yenileme noktasında çok değerli katkılar sağladığını ifade etti. Yapılan her tetkik ve gözetim ziyaretlerinin Odaya çok önemli kazanımlar sağladığını kaydeden Altıntaş, “TOBB Akreditasyon sisteminde C sınıfından B sınıfına yükselme başarısı gösteren odamız bugün akreditasyonda A sınıfı sürecini doldurmaktadır. Bu noktaya gelebilmek için de TSE tarafından verilen TSE - EN - ISO 9001:2015 belgesi çok büyük önem taşımaktadır. Odamız hem TSE hem de akreditasyon sisteminde kalite başarısını sürdürüyor. Bu vesile ile titiz çalışması ve tüm yol gösterici gayretleri nedeniyle TSE Baş Denetçisi Hasan Demirtaş’a teşekkür ediyor, odamıza bu belgeyi kazandıran tüm personellerimizi de kutluyoruz” dedi.

TSE Baş Denetçisi ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş’ta Elazığ TSO Yönetimi ve profesyonellerinin çalışma ve gayretlerini il dışında yaşayan bir bürokrat olarak yakından takip ettiğini söyledi. Demirtaş konuşmasında, “TSE’de 20 yıla yaklaşan bir hizmet dönemimiz var. Dolayısı ile Elazığ TSO’nun kalite yolculuğunu ve bugün aldığı mesafeyi çok iyi biliyorum. Şehrimize değer katma adına önemli çalışmalar yaptığını görmekten mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir gün süren gözetim sürecinde bizlere gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Yönetim Kurulu

Başkanımız Asilhan Arslan şahsında tüm yönetim kuruluna ve oda personellerine teşekkür ediyorum. Elazığ TSO’nun kalite yolculuğunun devamı ve sürekli iyileşme hedefinde bizler de önerilerimizi sunduk. Elazığ TSO TSE - EN - ISO 9001:2015 belge yenileme tetkiki başarı ile sonuçlanmıştır. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.